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22.11.2021 19:55
Рубрика: Власть

Владимир Путин обсудил с главой ФНС собираемость налогов

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8616)
Налоговые поступления по итогам года составят 28 трлн рублей, что на 7 трлн рублей больше по сравнению с прошлым годом. Об этом, а также о других аспектах работы Федеральной налоговой службы президент поговорил с руководителем ФНС Даниилом Егоровым на встрече в Кремле.
Даниил Егоров рассказал Владимиру Путину, что рост подоходного налога составил 17%, в малом бизнесе - 20%. Фото: РИА Новости Даниил Егоров рассказал Владимиру Путину, что рост подоходного налога составил 17%, в малом бизнесе - 20%. Фото: РИА Новости
Даниил Егоров рассказал Владимиру Путину, что рост подоходного налога составил 17%, в малом бизнесе - 20%. Фото: РИА Новости

"Как работа идет, как план выполняется? Важнейший вопрос", - заметил Владимир Путин. "У нас вместе с ростом экономики очень неплохо показывают себя поступления по налогам", - ответил собеседник. Учитывая, что ФНС - администратор 80 процентов всех поступлений всех бюджетов, включая внебюджетные фонды, конечно, главное, чтобы стабильно и качественно работала вся система, сказал он.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
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"Уже по итогам 10 месяцев у нас поступления 23 трлн рублей плюс 37 процентов к прошлому году. Учитывая, что прошлый год аномальный, даже если сравнивать с 2019 годом, то у нас поступления плюс 23 процента, и мы все равно наблюдаем существенный рост", - сообщил докладчик. "Если говорить о том, как мы видим завершение года, то поступления, по нашим данным, составят 28 трлн рублей, что плюс 7 трлн рублей", - заключил он.

"По сравнению с прошлым годом?" - уточнил президент и получил утвердительный ответ. "Поэтому в целом показатели очень неплохие", - оценил Егоров. "Это как экономика, так и рост цен на углеводороды, на металлы - все вместе, конечно, создало эффект, и плюс эффект от налогового администрирования", - пояснил он.

"При этом если обратить внимание на подоходный налог, который в основном у нас очень существенно отражает показатели по зарплате, то у нас рост 17 процентов, а в малом бизнесе рост 20 процентов", - доложил глава ФНС. "То есть это косвенный показатель роста реальных доходов?" - спросил Путин. "Да, совершенно верно, - согласился Егоров. - И то, что в прошлом году была оказана помощь малому бизнесу, по нашему мнению, очень существенно сказалось и на показателях по зарплате".

По итогам года ожидается увеличение налоговых поступлений на семь триллионов рублей

"Мы, кстати, и в этом году тоже участвуем в помощи", - рассказал докладчик про администрирование выплаты субсидий по поручению президента. Программа заработала с ноября. "Это субсидии на поддержание заработной платы в компаниях. Уже выплачено более 22 млрд рублей больше чем 300 компаниям, тысячам компаний индивидуальных предпринимателей, где работает больше 1 700 000 человек", - привел он цифры.

"Хорошо", - кивнул Владимир Путин и предложил обсудить узкие вопросы. Дальше беседа продолжилась в закрытом формате.

Встреча была приурочена к Дню работника налоговых органов, пояснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Есть чем гордиться: у нас, наверное, одна из лучших налоговых служб в мире", - оценил он.

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