Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался от коронавируса

Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса "Спутником Лайт". Об этом он сообщил в ходе встречи с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым. Во время разговора президент также вызвался добровольцем для участия в эксперименте по применению назальной вакцины, которая будет внедрена в практику в ближайшее время.

"Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку "Спутником Лайт", это уже называется ревакцинация", - рассказал Путин. По его словам, это произошло за два часа до встречи. "Но я ничего не чувствую, нормальное состояние, все нормально", - отметил он.

Всего на сегодняшний день в России вакцинацию "Спутником V" прошли более 50 млн человек, в мире - под 120 млн, сообщил Путин. Он подчеркнул, что "это большой материал для анализа" эффективности этой прививки.

Президент также попросил Логунова рассказать о том, какова необходимость в вакцинации и ревакцинации. В ответ ученый сообщил, что эффективность ревакцинации от коронавируса почти в два раза выше, чем первичная вакцинация. "И по нашим данным, и по зарубежным данным, по международной практике видно, что введение третьей дозы, введение ревакцинации в медицинскую практику приводит к тому, что вот это снижение (эффективности вакцинации. - Прим. "РГ") возвращается к исходному уровню и больше того, даже где-то в 1,6, в два раза выше, чем даже после первой вакцинации", - пояснил он.

Логунов подчеркнул, что принцип ревакцинации уже неоднократно использовался ранее при борьбе с другими инфекциями, и в случае с коронавирусом "правильным вариантом" является получение повторной прививки через полгода. Но ревакцинация от ковида также возможна раз в год, если пандемия не находится на подъеме, уточнил он.

Ученый также сообщил, что в большинстве случаев для повторной прививки достаточно только "Спутника Лайт". "Бывают случаи, когда есть иммуносупрессия, есть разные заболевания, связанные со снижением иммунитета, и тогда нужно будет при ревакцинации вводить полный "Спутник V". Но если для этого нет противопоказаний, достаточно ревакцинироваться только "Спутником Лайт", - пояснил он.

В ближайшее время будет внедрена назальная форма "Спутника V". "Известно, что внутримышечный способ вакцинации защищает, но не защищает от "пробойной" инфекции, он не защищает иногда именно от симптоматического течения, поэтому нужно вакцинировать именно через слизистую, создавать барьерный иммунитет", - сказал Логунов. По его словам, сейчас осталось провести клинические испытания препарата. В ответ Путин заявил, что хотел бы протестировать назальную вакцину. "Я могу принять участие в этом эксперименте?" - поинтересовался он у Логунова. Оказалось, ничего этому не мешает - нужно просто подписать согласие. "Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать", - сказал Путин. Логунов пояснил, что использование такой вакцины удобно, потому что безболезненно, "с абсолютным минимумом побочных эффектов".

Завершены две фазы клинических исследований вакцины от коронавируса для детей

Кроме того, замглавы Центра Гамалеи заявил, что завершены две фазы клинических исследований вакцины от коронавируса для детей. По его словам, препарат показывает очень хорошую переносимость. Путин спросил, видоизмененный ли это "Спутник V" или "то же самое, только объем на массу тела уменьшается". "То есть в принципе, применение на 170 млн человек говорит о том, что при подсчете на массу тела этого вещества можно и у детей применять?" - заметил он. "Безусловно", - сказал Логунов.

Центр Гамалеи также произвел пробную партию вакцины от штамма "дельта" коронавируса и при необходимости, в случае снижения эффективности вакцины, эти наработки будут применяться. "Мы держим руку на пульсе, не успокаиваемся на каких-то цифрах и локальных успехах, потому что вирус действительно меняется и не дает почивать на лаврах совсем", - сказал Логунов.

Путину рассказали и о разработке новых лекарств от COVID. Так, российский препарат от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител может быть зарегистрирован в течение 3-5 месяцев, сообщил Логунов. Кроме того, Центр им. Гамалеи занялся разработкой лекарства на основе отобранных химических соединений, которое может появиться в обороте в конце следующего года.

В ходе разговора Путин поинтересовался, насколько сейчас можно совмещать вакцинации от коронавируса и от гриппа. По его словам, еще год назад, когда он сделал первую прививку от COVID, врачи ему говорили, что нельзя сразу после этого делать прививку от гриппа.

Логунов посоветовал и сегодня переждать две недели. По его словам, с одной стороны, эксперименты показали, что эффективность вакцины от гриппа усиливается при совместной вакцинации от ковида. Но есть и другая сторона, связанная с безопасностью, и все сочетания нужно проверять в исследованиях, отметил Логунов. "В настоящий момент достаточно выждать две недели, на мой взгляд, потому что это как раз тот срок, который связан с первичными воспалительными реакциями, которые полностью проходят за две недели", - сказал он.