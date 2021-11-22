Во "ВКонтакте" появились "Знакомства"

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила сервис для знакомств - "VK Знакомства". Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Сервис подбирает людей с похожими музыкальными вкусами. Он составляет список артистов, которые пользователь слушает чаще всего. Кроме того, алгоритмы объединяют пользователей по возрасту, расстоянию и другим интересам: от книг и хореографии до серфинга и блогинга.

Дейтинговый сервис бесплатен, но существует премиум-подписка, которая значительно расширяет возможности. В частности, она позволяет видеть имена всех, кто отправил симпатию и возвращаться к уже просмотренным анкетам, а также ставить лайки без ограничений и ставить пять суперлайков в день.

Подписка на приложение стоит 999 рублей на 3 месяца, 1490 - на шесть и бессрочная - 5990 рублей.