ВСУ впервые применили ракетный комплекс Javelin в Донбассе

Вооруженные силы Украины в ходе боевых действий в Донбассе впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. Об этом пишет Military Times со ссылкой на руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

"Буданов рассказал мне, что украинские войска использовали комплекс Javenlin ходе боевых действий", - отметил главный редактор американского издания Говард Олтмен. Кстати, официально Киев еще не сообщал о применении данной системы.

По словам главы украинской военной разведки, американские ПТРК вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar станут психологическим сдерживающим фактором для сил ДНР и ЛНР. Примечательно, что оба этих вида вооружения запрещены к использованию в Донбассе Минскими соглашениями.

В беседе с главным редактором Military Times Буданов не преминул попросить помощи Вашингтона. Как он заявил, Украине нужна поддержка США, и ее необходимо оказать как можно скорее.

Стоит отметить, что поставки Javenlin на Украину осуществляются с 2018 года. В рамках только первой партии Киев получил 37 комплексов и более 200 ракет. Недавно утвержденная помощь США Украине в размере 60 миллионов долларов также включает поставку комплексов Javelin. В то же время Пентагон призывает союзников снять ограничения на поставки Киеву оборонных систем поражающего действия.