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22.11.2021 09:47
Рубрика: В мире

ВСУ впервые применили ракетный комплекс Javelin в Донбассе

Текст: Юрий Когалов

Вооруженные силы Украины в ходе боевых действий в Донбассе впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. Об этом пишет Military Times со ссылкой на руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
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"Буданов рассказал мне, что украинские войска использовали комплекс Javenlin ходе боевых действий", - отметил главный редактор американского издания Говард Олтмен. Кстати, официально Киев еще не сообщал о применении данной системы.

По словам главы украинской военной разведки, американские ПТРК вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar станут психологическим сдерживающим фактором для сил ДНР и ЛНР. Примечательно, что оба этих вида вооружения запрещены к использованию в Донбассе Минскими соглашениями.

В беседе с главным редактором Military Times Буданов не преминул попросить помощи Вашингтона. Как он заявил, Украине нужна поддержка США, и ее необходимо оказать как можно скорее.

Стоит отметить, что поставки Javenlin на Украину осуществляются с 2018 года. В рамках только первой партии Киев получил 37 комплексов и более 200 ракет. Недавно утвержденная помощь США Украине в размере 60 миллионов долларов также включает поставку комплексов Javelin. В то же время Пентагон призывает союзников снять ограничения на поставки Киеву оборонных систем поражающего действия.

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