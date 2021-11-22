ВВС Дании первыми в мире приобрели электросамолеты

Военно-воздушные силы Дании первыми в мире обзавелись электросамолетами. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны королевства.

Отмечается, что в настоящий момент в ВВС в тестовом режиме будут использоваться два одномоторных электросамолета Pipistrel Velis Electro. Тестировать их будут два года, а затем датские власти намерены расширить парк таких летательных аппаратов.

Датчане решили вооружить свою армию электросамолетами по нескольким причинам. "Эти машины не производят выбросов в атмосферу, дешевы в эксплуатации, от них мало шума", - пояснили в пресс-службе минобороны Дании.

Однако полностью отказываться от обычных военных самолетов в минобороны королевства не планируют. "Мы хотим получить представление о технологии, ее преимуществах и недостатках", - отметили в ведомстве.

Кстати, в электросамолет Pipistrel Velis Electro может поместиться экипаж из двух человек. Как обещают военные, после небольшого периода тестирований и испытаний эти летательные аппараты будут показаны обычным жителям Дании.