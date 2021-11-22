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Вышел трейлер жесткого триллера с Джоном Малковичем

Новости
    22.11.2021, 12:21
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Lionsgate Movies Фото: youtube.com/ Lionsgate Movies
Фото: youtube.com/ Lionsgate Movies

Кинокомпания Lionsgate представила трейлер жесткого триллера с рейтингом R (только для взрослых) Shattered (официальной русской локализации у проекта пока нет) - брутальной вариации на тему "Мизери" Кинга и окрест ("Основной инстинкт", "Кинопробы", "Роковое влечение").

Фото: kinopoisk.ru
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Поставил картину испанец Луис Прието ("Нация Z", провальный сериал "Большой куш") лауреат Венецианского МКФ. Сценарий написал номинант антипремии "Золотая малина" Дэвид Локери ("Пассажир 57").

По сюжету ленты одинокий айтишник-миллионер Крис (Кэмерон Монахэн, "Грань", "Менталист", "Бесстыжие") увлекается милейшей блондинкой Скай (20-летняя Лилли Круг, дочь актрисы Вероники Феррес), не подозревая, естественно, в какой ад вот-вот укатится его доселе процветающая жизнь.

В других ролях - Джон Малкович, Фрэнк Грилло, Саша Лусс, Эш Сантос.

Премьера и параллельный цифровой релиз - в январе.

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