Вышел трейлер жесткого триллера с Джоном Малковичем

Кинокомпания Lionsgate представила трейлер жесткого триллера с рейтингом R (только для взрослых) Shattered (официальной русской локализации у проекта пока нет) - брутальной вариации на тему "Мизери" Кинга и окрест ("Основной инстинкт", "Кинопробы", "Роковое влечение").

Поставил картину испанец Луис Прието ("Нация Z", провальный сериал "Большой куш") лауреат Венецианского МКФ. Сценарий написал номинант антипремии "Золотая малина" Дэвид Локери ("Пассажир 57").

По сюжету ленты одинокий айтишник-миллионер Крис (Кэмерон Монахэн, "Грань", "Менталист", "Бесстыжие") увлекается милейшей блондинкой Скай (20-летняя Лилли Круг, дочь актрисы Вероники Феррес), не подозревая, естественно, в какой ад вот-вот укатится его доселе процветающая жизнь.

В других ролях - Джон Малкович, Фрэнк Грилло, Саша Лусс, Эш Сантос.

Премьера и параллельный цифровой релиз - в январе.