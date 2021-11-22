Вышла книга-практикум о том, как не стать жертвой телефонного мошенничества

В свет вышла книга, в которой подробно описаны все известные способы телефонного мошенничества. Она так и называется - "Как не стать жертвой телефонного мошенничества". Читатели узнают о новых и уже известных способах такого мошенничества, получат конкретные рекомендации, как обезопасить себя и свои деньги от преступных посягательств. Книга опубликована издательством "Проспект".

Автором издания стал заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, ежедневно в отношении тысяч наших сограждан предпринимаются попытки похитить их денежные средства с помощью телефона и интернета. Эксперты, правоохранители и сами коммерческие банки фиксируют постоянный рост числа преступных посягательств на средства граждан с использованием социальной инженерии и, в первую очередь, по телефонной связи. При этом деятельность мошенников значительно активизировалась с завершением сезона отпусков. "Распространенность данного вида преступного промысла говорит о том, что сегодня имеет смысл говорить по телефону с незнакомыми людьми исходя из презумпции того, что они хотят нанести вам вред", - считает автор книги.

Представитель издательства Леонид Рожников отметил, что их коллектив постарался побыстрее выпустить книгу в свет, поскольку ее актуальность и социальная значимость крайне высока. Иван Соловьев рассказал, что автор и издательство договорились регулярно обновлять этот практикум, как только будут появляться новые способы обмана людей.