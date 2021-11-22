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22.11.2021 18:03
Рубрика: Общество

Взаимоотношения ТВ и интернета обсудят на Международном конгрессе телевещателей

Текст: Сусанна Альперина
В Москве начинает работу юбилейный XXV Международный конгресс Национальной Ассоциации телевещателей (НАТ). Даты его проведения в этом году - 23-24 ноября. Место - в Атриуме 57-го павильона ВДНХ.

Девиз юбилейного форума, к подготовке которого подошли с особым энтузиазмом - "ТВ+Digital. Смешать, но не взбалтывать". Вопросы мультимедийного контента, гибридных видеоформатов, новых подходов к программированию каналов и проектированию телевизионных студий, анализ изменений в медиапотреблении и многие другие актуальные темы будут обсуждаться на Конгрессе вместе с представителями органов власти, федеральных и региональных телерадиокомпаний, операторов связи и телекоммуникационных производителей.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Участниками конгресса станут представители Минцифры РФ, Роскомнадзора, Государственной Думы, Общественной палаты, Союза журналистов России, компаний-медиаизмерителей Mediascope, Media Hills, федеральных и региональных телерадиокомпаний - "Первого канала", ВГТРК, НТВ, "Первый канал. Всемирная сеть", "Цифровое телевидение", ОТР, "Москва 24", "78 канал" (Санкт-Петербург), "МКР-Медиа" (Омск), "Ред Медиа", рекламных агентств, производителей и агрегаторов контента, международных организаций в сфере связи и телерадиовещания.

Работа конгресса начнется с Церемонии вручения премии имени Владимира Зворыкина, за достижения в области развития телевидения. Затем - пленарное заседание "Телевидение сегодня: развитие, регулирование, законодательство" с участием представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Роскомнадзора, Государственной Думы. На заседание приглашены Бэлла Черкесова (Минцифры РФ), Александр Хинштейн (Госдума РФ), Вадим Субботин (Роскомнадзор), Владимир Соловьев (Союз журналистов России), Рифат Сабитов (Общественная палата). Модератор - генеральный директор НАТ Александр Широких. Также планируется участие и выступление Президента НАТ Эдуарда Сагалаева.

Спикерами второго пленарного заседания на тему "ТВ+Digital. Смешать, но не взбалтывать" станут Константин Эрнст (Первый канал), Александр Нечаев (ВГТРК), Алексей Земский (НТВ), Юлия Голубева ("Газпром-медиа"), Ян Кухальский ("Медиа-1"), Игорь Мишин (МТС, Kion) и другие. Модератор - автор этих слов - Сусанна Альперина, обозреватель "Российской газеты".

В рамках программы в первый день конгресса пройдут секции "Изменения на рынке медиапотребления", "Рынок тематического телевидения. Как расти, когда все падают", "Storytelling in social media". Среди спикеров - Елена Батракова (НРА), Дмитрий Колесов (Media Hills), Сергей Исаков (J"Son & Partners Consulting), Дмитрий Борисов ("Первый канал. Всемирная сеть"), Роберт Гндолян ("Цифровое телевидение"), Елена Бальмонт (Viacom CBS), Григорий Лавров ("Медиа Альянс"), Роман Столярский ("Ред Медиа"), Айвор Кротти (RT Creative Lab).

Фото: iStock
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Во второй день запланированы круглый стол "Развитие проекта региональных врезок на ОТР", выступления на темы "Проектирование телевизионных студий", "Продюсирование гибридных видеоформатов", "Программирование региональных телеканалов", "Зоны роста регионального ТВ", Технологическая секция имени профессора Марка Кривошеева. В числе участников и спикеров: Александр Пономарев (ОТР), Дмитрий Грачев ("Москва 24"), Влада Левицкая ("Известия"), Марина Тимофеева (ОТВ, Челябинск), Александр Анучкин (78 канал, Санкт-Петербург), Ержан Сулейменов (Казахстан), Ольга Каплина (Германия), Александр Широких (НАТ), Роман Климас ("МКР-Медиа").

Одновременно с Конгрессом НАТ на ВДНХ откроется Международная выставка профессионального оборудования и технологий для теле-, радио- и интернет-вещания и кинопроизводства NATEXPO, которая продлится до 25 ноября.

XXV Международный конгресс НАТ проводится при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Общество СМИ и соцсети Правительство Минцифры Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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