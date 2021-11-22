Взлететь до "Седьмого неба": Максим Леонидов обратился к новой краудлендинговой платформе

Музыкант, актер и фронтмен бит-квартета "Секрет" Максим Леонидов о новом альбоме "Седьмое небо", ставшем двенадцатым в его сольной дискографии, о готовящемся к выпуску клипе на песню "Принцесса" и просто о жизни.

Максим, это Ваш первый альбом за четыре года. Сегодня ведь не все музыканты мыслят таким форматом, почему Вы решили придерживаться классики?

Максим Леонидов: Да, кому-то проще записать песню и сразу представить ее публике. Я же человек староформатный, альбом для меня - это повод подумать, поимпровизировать и собрать материал, объединенный какой-то мыслью. К тому же выпуск альбома - это этап, большое дело, после которого нужен отдых и время, чтобы оглядеться по сторонам и найти новые идеи. Хотя, конечно, даже во время работы изначальная концепция претерпевает трансформацию.

"Седьмое небо" вообще начинался с нескольких классических мелодий из академической музыки. Сочинили стихи для песни "Баркарола", ходы любезно подарил Пётр Ильич Чайковский. А в карантин я написал стихи уже на мелодию Ханана Бен Ари, израильского композитора. Как-то так оно и пошло.

Известно, что песни "Седьмого неба" Вы играли на концертах Hippoband еще до релиза. Или это не считается?

Максим Леонидов: Ну конечно, это же концерт. На него приходит любящая публика. Хочется поделиться с ней чем-то новым, посмотреть на реакцию, а после иногда даже внести изменения в материал, но я вам об этом не говорил. (Смеется.)

Более того, одна из песен хорошо прозвучала на радио - речь о Mon Amour. Композиция родилась во время локдауна прошлым летом. Есть такой израильский композитор Ханан Бен Ари, я вспомнил его мелодию. Дело оставалось за малым: придумать слова песни, с чем я успешно справился сначала на русском языке, а затем - на иврите.

Ари понравился текст, мы подписали договор, после чего он выслал мне аранжировку. Так что такие внимательные слушатели, как вы, точно слышали наши новинки задолго до выхода альбома.

Hippoband исполнилось четверть века в этом году - это много! Можно спросить про секрет долголетия?

Максим Леонидов: Мы дружим уже не первый год, да и лет всем немало, поэтому профессионально относимся к делу. Мы не просто пережили пандемию, а даже укрепили отношения в коллективе ― наверное, все это приходит с возрастом.

Когда мы разошлись с "Секретом", я занялся сольной карьерой и думал, что так будет всегда. Но ошибся. Счастлив музыкант, которому судьба преподносит шансы поработать в амбициозной команде. Думаю, что без умения находить компромиссы такая возможность вряд ли бы появилась. В этом смысле и "Секрет", и жизнь в Израиле дали мне огромный опыт.

Хотя у всех есть свои проекты. Одно другому не мешает: если помните, так было у Queen в 1983 году. Каждый из членов группы решил выпустить сольные композиции и альбомы, при этом работа над коллективными произведениями продолжалась. Уже в следующем году вышел их потрясающий альбом The Works. Брать паузу в коллективной творческой карьере - это нормально.

Помимо музыки Вы профессионально занимаетесь театром, кино, телевидением и продюсированием. Хватает времени?

Максим Леонидов: Это все очень интересно, и мне приятно осознавать, что я живу во время, когда можно не жертвовать любимыми делами ради какого-то одного, как было в Советском Союзе. Во многом такому образу жизни помогают современные технологии. Всё стало быстрее и проще, даже в организационном плане.

Хотя к такой многозадачности должен прилагаться определенный характер, бойкий и неспокойный. Так что театр никогда не мешал мне сочинять музыку, а музыка - участвовать в подготовке постановок. Хотя когда мы готовимся к выпуску альбома, то на некоторое время я фокусируюсь только на нем.

Вы готовитесь к съемкам клипа на песню "Принцесса" в поддержку нового альбома. Средства на съемки вы собрали с помощью краудлендинга. Многие читатели даже не знают этого слова. Как пришла идея привлечь инвестиции таким необычным способом?

Максим Леонидов: О том, что финансирование творческих проектов можно привлекать через интернет, да еще и дать на них заработать поклонникам, я совсем недавно узнал. Мне рассказали, что есть такой сервис Co-Fi. Поначалу было не очень понятно, как можно опираться на старое творчество для записи новых песен. Так свои права я еще не использовал, да и вообще мало кто имел такой опыт.

Но потом я узнал, что уже больше десятка музыкантов сумели найти инвесторов. После я уже увидел, что и известные артисты, такие как яркая девушка Zivert, собирают сейчас деньги на создание клипа.

Я знал про краудфандинг, но краудлендинг мне показался интереснее. Если в первом случае площадка всего лишь обменивает вложения поклонников на подарки, например билеты на концерты или ужин с музыкантом, то во втором - фанаты могут стать настоящими инвесторами. Мы посчитали, что для производства клипа понадобится где-то 700 000 рублей, хотя 200 000 уже было. Так что разместили заявку на полмиллиона.

Продакшеном будет заниматься известный клипмейкер Александр Игудин, снимавший видео для Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Кристины Орбакайте, Татьяны Булановой, Николая Баскова, Валерия Меладзе и не только. Предположу, что эти имена тоже помогли нам быстро собрать нужную сумму.

Поклонники вложили деньги в съемки клипа, вы запустили процесс. А теперь их нужно будет отдавать. Как вы собираетесь это сделать?

Максим Леонидов: Там все умно сделано, есть график выплат, которые начинаются почти сразу. У меня есть какие-то проекты, падает копейка со стримингов. Если говорить в общем, то в месяц где-то полтора миллиона человек и даже чуть больше слушают мои песни. Когда-то разрешат и большие концерты. Вот с этих доходов и буду выплачивать.

Если вдруг не хватит, то в залоге находятся песни "Видение", "Рыжий клоун" и "В твоем городе осень". Первую, думаю, вы слышали, вторая и третья - с нового альбома. Оценщики пришли к мнению, что права на них примерно равны полумиллиону рублей.

Думаю, музыканты как моего поколения, так и более молодые будут осваивать краудлендинг. Особенно в наше время, когда соцсети породили целую россыпь независимых исполнителей, которые финансируют сами себя. Эксперименты ведь остаются обязательным условием на творческом пути. Искать интересные возможности для сотрудничества и находить что-то новое - по большому счету, для этого музыкантам и нужен интернет.