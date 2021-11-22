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22.11.2021 14:56
Рубрика: Власть

Захарова назвала двуличной позицию Польши по кризису с мигрантами

Текст: Юрий Когалов
Власти Польши проявили двуличность, столкнувшись с миграционным кризисом. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, на протяжении последних 20 лет Варшава постоянно критиковала другие страны за нарушения демократии, свободы слова, прав человека, но когда проблема коснулась самой Польши, власти республики тут же забыли о прежних заявлениях. Более того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против создания гуманитарного коридора для иностранцев, скопившихся в Беларуси​​​. И это при том, что иракские беженцы открыто заявляют, что не планируют задерживаться в Польше, которая принимала активное участие во вторжении в Ирак.

Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
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"О правах человека в Варшаве как-то все незаметно забыли и не вспоминают о тех своих заявлениях, которые они адресовали другим странам. Что это такое - двойные стандарты? Конечно, нет. Это - двуликость", - заявила Захарова.

Как обратила внимание дипломат, напоминания, что Польша была в числе стран, участвовавших в операции НАТО по оккупации Ирака, вызывают раздражение в Варшаве. "А что это неправда? Две с лишним тысячи солдат было, целый регион Ирака был отдан под оккупацию именно польскими солдатами. Это что никаким образом не связано с тем положением, в котором сейчас находится иракский народ, это не звенья одной цепи? Это то самое", - отметила Захарова.

Напомним, кризис на границе Польши и Беларуси обострился 8 ноября, когда там скопилось несколько тысяч беженцев. В течение последних двух недель они ждут возможности попасть на территорию ЕС, многие из них стремятся в Германию, которая обещал их принять. Пытки отдельных групп пересечь границу пресекаются польскими силовиками.

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