Захарова предложила СМИ Союзного государства осваивать интернет-платформы

Союзное государство должно расширить свое информационное присутствие на новых интернет-платформах. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе на российско-белорусского экспертно-медийного форума "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху".

"Ничего страшного в том, что появятся аккаунты и в TikTok. Наоборот, это прекрасно. Мы там должны быть", - отметила дипломат. Как обратила внимание Захарова, даже такие крупные организации как ООН, ВОЗ представлены в TikTok. "Почему бы союзным средствам массовой информации не приобрести себе вот такие зеркальные, не настолько сложные для понимания, но упрощенные копии или реплики в этих социальных сетях?" - поинтересовалась представитель МИД РФ.

По мнению Захаровой, попытки цепляться за привычные форматы сдерживают развитие, не дают подняться на новый уровень. Необходимо предпринять усилия и вывести ресурсы Союзного государства на те площадки и платформы, где есть или будет их потенциальная аудитория, отметила она.

Как обратила внимание дипломат, Телерадиовещательная организация Союзного государства в настоящее время не так популярна, как могла бы быть, однако у нее огромный потенциал, она может стать "мощнейшим инструментом донесения объективной информации". "К сожалению, этот ресурс таковым сейчас не является. Не отработана механика, не разветвлена система его поддержки в интернете, не привлекателен он для лидеров общественного мнения", - отметила Захарова.

Изменить ситуацию может как раз выход на новые площадки, в TikTok, Telegram, другие социальные сети. Лишь при широком охвате аудитории можно сформировать у граждан России и Беларуси четкое понимание значения Союзного государства, какие преимущества оно дает им.