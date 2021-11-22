Законодатели назвали необходимые меры по борьбе с интернет-мошенниками

Мошенники придумывают все новые способы обмана граждан в интернете. Только за первые семь месяцев нынешнего года зарегистрировано более 315 тыс. случаев кибермошенничества. Законодатели рассказали "РГ", что предлагают противопоставить преступникам. Меры, которое готовятся, оказались комплексными - от ужесточения ответственности до улучшения защиты данных граждан.

"РГ" уже не раз обращалась к этой теме. Так, свои предложения представил президент российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов. Среди прочего он отметил, что Уголовный кодекс РФ предлагает слишком либеральный подход к тяжести наказания, а ответственность за подмену телефонных номеров для мошенников и вовсе пока отсутствует. Мы спросили у руководства профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, как они оценивают эти замечания и как собираются усиливать защиту граждан от интернет-угроз.

В Госдуме в эту работу включились представители всех фракций. Как сообщил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, в новом созыве возобновляет деятельность рабочая группа по выработке законодательных мер противодействия киберпреступности. Повышенное внимание к проблеме связано с тем, что при общем снижении "классических преступлений" IT-преступность набирает обороты. Ее доля в общем объеме преступлений - порядка 27%, судя по данным за нынешний год. "И в основном жертвами киберпреступников становятся малозащищенные группы населения, - добавил Хинштейн. - В 39,2 тыс. случаев жертвами стали пенсионеры, в 3,9 тыс. - несовершеннолетние, в 1,6 тыс. - инвалиды I и II группы". И все же, по словам депутата, темпы прироста киберпреступлений замедлились практически вдвое с марта текущего года - здесь сказался уже принятый закон об отключении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы. Ведь именно там работает большинство фальшивых кол-центров банков. Теперь комитет ГД по информполитике готовит новую меру в этом направлении. Депутаты предлагают ввести уголовную ответственность за повторную передачу средств связи в исправительные учреждения. "Сегодня за подобные деяния установлена лишь административная ответственность, - пояснил Хинштейн. - А максимальная санкция составляет 5 тыс. рублей безотносительно количества совершенных правонарушений". Что касается борьбы с лженомерами, то над этим законодатели тоже работают. "Сейчас, совместно с Минцифры мы обсуждаем ужесточение ответственности операторов за подмену номеров", - рассказал Хинштейн.

В Совфеде также участвуют в этой работе. Как подчеркнула первый зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, нужно установить ответственность за подмену номеров. Сам запрет для операторов связи соединять своих абонентов при вызове с подменного номера вступает в силу до 1 января 2023 года, а вот проект об ответственности пока принят в первом чтении. Санкции в нынешней версии доходят до 300 тыс. рублей. По словам сенатора, сейчас идет работа над подготовкой ко второму чтению с учетом изменения отраслевого законодательства. "РГ" уже ранее писала о предлагаемых кабмином поправках - штрафы для сотовых компаний в случае их принятия могут быть установлены до полумиллиона.

Еще одна идея в сфере усиления ответственности - у зампреда Комитета СФ по экономической политике Ивана Абрамова. По его оценке, необходимо ужесточить наказание для банков в ситуациях мошенничества со счетами клиентов. "Сейчас, когда что-то происходит, клиенту пытаются доказать, что только он сам во всем виноват, - пояснил сенатор. - Банки не только не должны делать вид, что они ни при чем, а постоянно совершенствовать системы защиты и думать о сохранности средств своих клиентов".

"РГ" уже не раз обращалась к теме кибермошенничества.

Думский комитет по госстроительству и законодательству, как рассказала его зампред Ирина Белых, проводит анализ данных правоохранительных органов, Центробанка для подготовки предложений. Работа ведется совместно с кабмином. По ее оценке, самая большая сложность при принятии мер при телефонных и интернет-мошенничествах заключается в сборе доказательной базы. "И законодателям важно проработать, как именно будут собираться доказательства", - заявила Белых. Она считает, что залог успеха в борьбе с этим явлением - слаженная работа всех ведомств по предотвращению любых действий со стороны мошенников.

Глава Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко предлагает обратить внимание на еще одно направление - важно заниматься не только самими мошенниками, привлекая их к ответственности, но и усиливать защиту персональных данных граждан. "Сейчас мы видим, что существует избыточный сбор персональных данных в ресторанах, торговых центрах, - пояснила сенатор. - Куда уходят данные после того, как человек оформил себе скидочную карту, в которой обязательным пунктом были и ФИО, и дата рождения, и адрес, неизвестно".