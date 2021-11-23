180-летие Поленова отметят выставками-хитами в России и Франции

В Тульской области прошла встреча попечительского совета музея-заповедника Василия Поленова. В преддверии двух важных дат - 130-летия усадьбы, которое будет отмечаться в 2022 году, и 180-летия со дня рождения художника в 2024 году - полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, министр культуры Ольга Любимова, а также руководство региона и музея-заповедника обсудили грядущие планы.

Игорь Щеголев напомнил о том, что в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил в ближайшие три года направить 24 миллиарда рублей на обновление музеев, в том числе в сельской местности и малых исторических городах.

- Наша встреча - это начало большой работы по поддержке самого музея и его общественных инициатив, - подчеркнул полномочный представитель президента в ЦФО.

Одним из важнейших направлений развития музея-заповедника Василия Поленова станет реставрация Дома Поленова в Москве. Как рассказала Ольга Любимова, сейчас решается вопрос о выделении финансирования и подготовке проектных работ. Реставрация требуется и объектам культурного наследия, образующим архитектурно-историческую среду ансамбля усадьбы художника. Это дом, флигель, мастерская и Троицкая церковь. Вопросы стоимости и сроков реставрационных работ уже проработаны, отметила министр.

- Конечно, большое значение мы уделяем и развитию экспозиционно-выставочной деятельности. Понятно, что к таким крупным датам нам нужны, как минимум, два хита. В 2024 году запланировано проведение двух масштабных выставок, приуроченных к 180-летию со дня рождения Поленова - в Государственном Русском музее и в Musee d'art Moderne во Франции, - добавила Ольга Любимова.

Глава Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что музей-заповедник, посвященный жизни и творчеству Василия Поленова, - одна из главных культурных точек притяжения в регионе, и напомнил, что в историческом центре Тулы создан Музейный квартал - уникальное пространство, где наряду с другими филиалами федеральных музеев открылось "Поленовское подворье".

Справка "РГ"

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник "Поленово" находится в 70 километрах от Тулы на берегу реки Ока. По проектам художника в усадьбе построены главный дом, мастерская "Аббатство", флигели, а также расположенная в селе Бехово Троицкая церковь. В 1931 году открыт дом-музей.