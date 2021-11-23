24 ноября в "РГ" эксперты обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов в периоперационном периоде

24 ноября (среда) в 14.00 по инициативе рабочей группы проекта "Железное здоровье" состоится круглый стол на тему "Подход к минимизации рисков оперативного лечения пациентов с железодефицитом и железодефицитной анемией". Мероприятие проводится в преддверии Всемирного дня дефицита железа с целью обсуждения проблем, связанных с железодефицитными состояниями в периоперационном периоде, и их влияния на систему здравоохранения РФ. Эксперты круглого стола - члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, курирующие вопросы охраны здоровья, представители Министерства здравоохранения РФ, научно-медицинского сообщества и отраслевых организаций.

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на сайте mc.rg.ru 24 ноября 2021 г. с 14.00 мск.

Аккредитация СМИ для участия в круглом столе в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону: +7 (903) 171-81-99 до 23 ноября 18.00 мск.

При публикации материалов и цитировании участников ссылка на мероприятие и "Российскую газету" как организатора - обязательна.