Байден объявил о распечатывании 50 миллионов баррелей нефти из резерва

Новости

Чулпан Хаматова стала "женщиной года" 16:32
Для нижегородцев старше 60 лет ввели обязательную вакцинацию 16:21
В Москве похоронили Валерия Гаркалина 16:17
Холодильник в форме Xbox Series X поступил в продажу 16:11
Генштаб Беларуси заявил об усилении военной активности у госграницы 16:00
Бельгия бьет рекорды по продаже новогодних елок 15:53
Путин оценит уровень зарплат бюджетников 15:52
Названа причина крупного ДТП с трамваем в Москве 15:52
Путин, Алиев и Пашинян встретятся в Сочи 26 ноября 15:49
На курорте "Эльбрус" откроют мобильные лаборатории ПЦР-тестирования 15:45
В "Союзмультфильме" ожидали негативной реакции на трейлер "Ну, погоди!" 15:42
Вышел трейлер драмы "Последний нокаут" с Сергеем Безруковым 15:19
Посольство РФ: Россияне при взрыве в Кабуле не пострадали 15:05
В Москве трамвай протаранил выехавшую на пути иномарку 14:59
Трейлер новой версии "Ну, погоди!" набрал почти 30 тысяч дизлайков 14:57
В Софии открылась выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Достоевского 14:50
Роспотребнадзор Петербурга рассказал, как питаться во время пандемии 14:44
Президент России будет утверждать правила охраны Росгвардией важных объектов 14:37
Подписывать справку о заработке будет только руководитель организации 14:36
Георгий Джикия признан футбольным "Джентльменом года-2021" 14:35
Патрушев заявил, что миллионы украинцев могут начать искать приют в других странах 14:32
В Роспотребнадзоре рассказали, на что смотреть при покупке сосисок 14:31
СКР возбудил 60 уголовных дел за фейки о борьбе с коронавирусом 14:29
Лавров: Никто не отреагировал на предложение России снять патентную защиту с вакцин 14:28
Умер советский композитор Рубен Алтунян 14:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Авиабилетам предрекли подорожание из-за новых издержек авиакомпаний
Авиабилетам предрекли подорожание из-за новых издержек авиакомпаний
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
23.11.2021 16:12
Рубрика: В мире

Байден объявил о распечатывании 50 миллионов баррелей нефти из резерва

Текст: Александр Саможнев
Президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва.

"Сегодня президент объявляет, что министерство энергетики предоставит доступ к 50 миллионам баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, выходящим из пандемии, и предложением", - цитирует РИА Новости сообщение Белого дома.

Фото: Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
В Белом доме подтвердили планы Байдена баллотироваться на второй срок

Как подчеркнули в Вашингтоне, эти действия предприняты вместе с другими странами, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корея и Великобританию.

Аналитики говорят, что такой шаг может не иметь долгосрочного эффекта. Однако возможно, что размещение на рынке определенного количества запасов нефти позволит администрации Байдена избежать критики перед промежуточными выборами в Конгресс в 2022 году, отмечает Reuters.

Напомним, цены на нефть в США в конце октября достигли семилетнего максимума - более 85 долларов за баррель.

В мире США

Главное сегодня

Путин, Алиев и Пашинян встретятся в Сочи 26 ноября
Бастрыкин призвал возродить советское образование
Песков: Говорить о продлении новогодних каникул из-за пандемии преждевременно
Байден объявил о распечатывании 50 миллионов баррелей нефти из резерва
Следователи выясняют обстоятельства гибели пассажира в самолете из Египта
Как Киев перечеркивает Минские соглашения
Где проходят границы суверенной Польши в Евросоюзе