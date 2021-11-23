Байден объявил о распечатывании 50 миллионов баррелей нефти из резерва

Президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва.

"Сегодня президент объявляет, что министерство энергетики предоставит доступ к 50 миллионам баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, выходящим из пандемии, и предложением", - цитирует РИА Новости сообщение Белого дома.

Как подчеркнули в Вашингтоне, эти действия предприняты вместе с другими странами, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корея и Великобританию.

Аналитики говорят, что такой шаг может не иметь долгосрочного эффекта. Однако возможно, что размещение на рынке определенного количества запасов нефти позволит администрации Байдена избежать критики перед промежуточными выборами в Конгресс в 2022 году, отмечает Reuters.

Напомним, цены на нефть в США в конце октября достигли семилетнего максимума - более 85 долларов за баррель.