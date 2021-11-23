Банк России нашел нарушения при выдаче кредитов

Заемщики не могут вернуть деньги при отказе от услуги, даже если ею не воспользовались, в том числе по страховке в рамках "периода охлаждения". А название и описание продуктов часто не соответствует их сути. Например, одним из исключений "страховки от коронавируса" является наличие эпидемии. Такие неприемлемые практики в рамках потребительского кредитования выявил ЦБ.

Кроме того, часто договор об оказании услуги заключается некорректно. Кредитор направляет смс-сообщение о том, что подключит услугу, если потребитель не напишет ответное сообщение. При отсутствии каких-либо действий потребителя услуга считается подключенной ("акцепт молчанием"). Регулятор также обратил внимание на то, что банки навязывают страховку заемщикам, а при отказе от нее повышают ставку по кредиту.

При обнаружении таких нарушений "проводим с организацией индивидуальную работу для изменения конкретных бизнес-процессов, вплоть до мер принудительного воздействия - предписаний и штрафов", рассказали в ЦБ.

Регулятор напомнил, что приняты законы о сквозном "периоде охлаждения" - отказе от дополнительных платных услуг при заключении договора потребительского кредита и о запрете на проставление кредитором "галочек" и иных отметок о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг. Эти законы вступят в силу с 30 декабря 2021 года.

Банк России систематизирует выявленные недобросовестные практики и информирует участников рынка о недопустимости их использования, уточнили представители регулятора.

Нарушения есть всегда, отметил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин: "При этом отклоненных жалоб потребителей на банки у ЦБ 92%, у финансового омбудсмена - больше 70%. С учетом того, что в крупных банках все зарегламентировано, это может быть проблема одного офиса крупного банка. В правоприменительной практике - торговле, страховании - всегда будут нарушения". Он уверен, что нарушителей нужно наказывать - возбуждать больше дел, штрафовать банки за конкретные нарушения.

В Великобритании в 2010-х гг. банки-нарушители выплатили заемщикам 23,8 млрд фунтов за навязанные страховки при оформлении кредитов

Доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян предлагает ввести в России, как в Великобритании, компенсацию заемщикам от банков-нарушителей. В 2010-х регулятор Великобритании Financial Conduct Authority обязал банки за "обязательную страховку" выплатить клиентам 23,8 млрд фунтов. Джагитян также предлагает применять санкции против работников банков, ответственных за введение заемщиков в заблуждение путем навязывания им дополнительных услуг.

Емелин не уверен, что санкции должны касаться конкретных работников и привел пример со штрафами по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, когда в ряде регионов за задержку с оповещением Росфинмониторинга на два часа сотрудники были оштрафованы на 10 тыс. рублей при зарплате в 15 тыс: "Это недопустимо".