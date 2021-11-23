Бастрыкин призвал возродить советское образование

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал возродить старую систему образования, которая существовала в Советском Союзе.

Такое предложение прозвучало в его выступлении на сегодняшней конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".

По мнению Бастрыкина, советская школа образования "была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения".

Ныне существующую систему ЕГЭ надо отменять, добавил глава СКР. "Это просто пытка какая-то для молодежи, - пояснил он. - Отменить эти все бакалавриаты, специалитеты".

Председатель Следственного комитета считает, что советская система, включавшая в себя среднюю школу, техникум и высшее образование, работала прекрасно. Кроме того, необходимо возродить престиж профессорского труда и аспирантуру в лучших советских традициях, заключил он.