БЕЛАЗ наметил новые горизонты развития в горнодобывающей промышленности

Диверсификация предприятий горно-металлургического профиля на основе, в том числе цифровых технологий, требует "мозгового штурма" во многих отраслях индустрии Союзного государства, признают аналитики.

Вот почему в рамках мирового тренда на цифровую трансформацию и белорусский БЕЛАЗ постоянно находится в поиске нестандартных решений. Они были представлены совместно с официальным дилером автогиганта компанией "Автотехинмаш" на X Международной конференции "Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд в будущее" в Кировске, передает БЕЛТА.

Белорусские конструкторы, подчеркнули на заводе, постоянно участвует в совместных пилотных проектах по внедрению инновационных технологий. Это способствует не только расширению модельного ряда карьерной техники, максимально отвечающей запросам рынка, но и развитию современных тенденций в горнодобывающей отрасли.

Одной из главных тем конференции в Кировске на этот раз было повышение эффективности производства, ускоренное внедрение наилучших доступных технологий, в том числе цифровых. Об этом детально познакомил коллег представитель Торгового дома "БЕЛАЗ" Борис Горбунов. Он подробно рассказал об инновационных технологиях завода-производителя, которые определят направления развития машиностроения для горнодобывающей отрасли: карьерные самосвалы на газовом топливе, дизель-троллейвозы, самосвалы на аккумуляторных батареях, интеллектуальный карьер и роботизированные карьерные самосвалы.

БЕЛАЗ, как известно, давно зарекомендовал себя крупнейшим производителем карьерных машин и транспортного оборудования для горнодобывающей промышленности. Более того, он занимает около 30 процентов мирового рынка самосвалов особо большой грузоподъемности. Именно ему принадлежит и слава создания самого большого в мире карьерного самосвала грузоподъемностью 450 тонн.