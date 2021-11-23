Бесценная римская мозаика более полувека была столиком в квартире в Нью-Йорке

Бесценная римская мозаика, сделанная по заказу Калигулы и украшавшая его корабль, около полувека служила журнальным столиком в нью-йоркской квартире. Итальянский эксперт по древнему камню и мрамору Дарио Дель Буфало в интервью телеканалу CBS рассказал, как он нашел мозаику.

В 2013 году в Нью-Йорке Дель Буфало прочитал лекцию и подписал копии своей книги "Порфирий", в которой упоминалось о красно-пурпурном мраморе, который часто заказывали в свои дома римские императоры. В книгу вошла фотография давно утерянной мозаики, которая когда-то составляла часть пола одного из двух огромных кораблей Калигулы, который затонул в озере недалеко от Рима после убийства императора. Мозаика и другие предметы старины были извлечены из озера в 1930-х годах и размещены в музее на берегу. В 1944 году, когда нацисты отступили из Италии, корабли и многие другие сокровища были сожжены.

Спустя почти 70 лет Дель Буфало услышал, как посетители выставки - молодой человек и пожилая женщина - сказали, что у них дома есть мозаика, которую они увидели в книге, сообщает Guardian. Эксперт разыскал молодого человека, который подтвердил, что эта мозаика находится в квартире на Манхэттене.

Ее владелицей была Хелен Фьоратти, известный нью-йорский арт-дилер и галерист. Согласно интервью, которое она дала New York Times, она и ее муж, итальянский журналист, купили мозаику у княжеской семьи в Риме в 1960-х годах. Когда раритет прибыл в Нью-Йорк, пара превратила его в журнальный столик. "Это была обычная покупка, которая стала нашей любимой вещью", - сказала Фьоратти в интервью.

В офисе окружного прокурора Манхэттена заявили, что мозаика была украдена, возможно, во время Второй мировой войны. Фьоратти вернула раритет в Италию, и теперь мозаика выставлен в Музее римских кораблей в местечке Неми.