Чиновники и госструктуры не будут получать рекламу в Telegram

В каналах чиновников и госструктур в Telegram не будет рекламы. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

В своем канале он оставил комментарий к записи о возможности отключать рекламные объявления по желанию пользователей: "Сейчас мы исключаем из рекламной платформы каналы чиновников и госструктур". Пользователи отметили, что в тестовом режиме коммерческие объявления были и в этих каналах.

О том, что в Telegram появятся официальные рекламные сообщения, Дуров написал 26 октября. Он пояснил, что реклама не будет показываться в списке чатов, личных беседах и группах, для ее показа не будут использоваться личные данные. Кроме того, она будет ненавязчивой.

В начале ноября стало известно, что пользователи и авторы каналов смогут отключать рекламные объявления - новая функция должна появиться в этом месяце. Сейчас ее тестируют.

"Реклама затронет только большие каналы - сервисы, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram", - уточнил Дуров.