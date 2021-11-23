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23.11.2021 21:11
Рубрика: В мире

Читатели Le Figaro назвали выступление главы МИД Франции полным ненависти к РФ

Текст: Максим Макарычев
Читатели влиятельной французской газеты Le Figaro, комментируя высказывания министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, призвали Елисейский дворец отказаться от обвинений России во всех своих бедах. В воскресенье глава французской дипломатии, во время интервью популярным средствам массовой информации страны телеканалам RTL, LCI и газете Le Figaro, сказал о том, что якобы Россия "наращивает присутствие войск на границе с Украине", добавив, что нарушение суверенитета этой страны будет иметь для Москвы "серьезные последствия". Он также обвинил России в наращивании военного присутствия в Африке.
Фото: GettyImages
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Читатели газеты отмечают, что муссирование российской темы среди высокопоставленных французских политиков становится навязчивой идеей, как и попытки представить Россию "неудобным соседом". Как отметил один из пользователей, президент России Владимир Путин защищает интересы своей страны, а президент Франции Эмманюэль Макрон и его европейские друзья - интересы глобального либерализма. Другие пользователи обвинили министра в "необъяснимой ненависти к русским", указав, что "есть два типа людей: те, кто понимают, что происходит, и те, кто бессильно наблюдают за происходящим" с явным намеком в сторону Ле Дриана, который в бытность министром обороны Франции часто выступал с жесткими заявлениями популистского характера в адрес Москвы. Другой пользователь отметил, что для министра уже является провокацией сам факт того, "русские содержат вооруженные силы на своей собственной территории". Наконец, еще один читатель, которого цитирует радио Sputnik, задался вопросом, почему в последнее время французы постоянно слышат, что в ослаблении Франции виноваты администрации США, Великобритании, Турции, России и даже Алжира. В целом пользователи назвали заявления министра полными ненависти к русским и бессмысленными.

Между тем

Впрочем, как отмечает Le Figaro, в своем выступлении недовольный и раздраженный министр "прошелся" не только по России. Он в который раз раскритиковал позицию Лондона в споре о рыболовстве, назвав британского премьера Джонсона "популистом". На минувшей неделе он выступил с крайне резким заявлением в интервью Le Monde, по сути, занявшись поисков "врагов Франции", при этом оперируя термином "дипломатический популизм", что было неоднозначно воспринято в политической элите и общественностью Франции. "У наших конкурентов нет табу или ограничений: они повсюду проецируют частные ополчения, угоняют самолеты, взрывают спутники, они подчиняют себе народы, откачивают ресурсы на определенных континентах, я имею в виду Африку, заставляя соответствующие страны рушиться из-за долгов. Мы должны действовать сейчас, иначе история нас не дождется", - безапелляционно и не подкрепляя свои тезисы фактами, в отнюдь не дипломатичном стиле заявил французский министр иностранных дел. "Популизм, похоже, беспокоит министра, даже если, подчеркивает он, в Европе много стран, таких как Германия, Италия или Испания", - заключает Le Figaro.

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