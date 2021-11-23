Диетолог назвал "полезные" продукты, которые могут причинить вред

Некоторые продукты, которые считаются полезными, на самом деле могут навредить организму, предупредил врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

Например, осторожнее стоит быть с тунцом - эта рыба в течение жизни накапливает тяжелые металлы, включая ртуть.

"Важно понимать, что тунец - это большая рыба, с большим сроком жизни. А чем дольше живет рыба, тем больше вредных компонентов она может накопить", - рассказал эксперт в эфире телеканала "Москва 24".

Любители овсянки быстрого приготовления рискуют столкнуться с нарушением обмена веществ. Такая каша слишком быстро усваивается, и лучше заменить ее на цельную овсянку. Сомнительна, как отметил Арзамасцев, и польза йогурта - в этот продукт производители нередко добавляют сахар, красители и консерванты.

Также диетолог посоветовал тщательнее выбирать яблоки, привезенные из других стран, поскольку плоды могут быть "сильно обработаны" - кожуру покрывают воском для привлекательности и наносят вещества для борьбы с грибком и паразитами во время перевозки.