Диетологи назвали четыре блюда на завтрак для желающих похудеть

Американские диетологи рассказали, какие блюда следует есть утром, чтобы избавиться от лишних килограммов.

По словам Паулы Добрич, одним из лучших вариантов завтрака является овсянка.

"Овсянка поможет дольше сохранять чувство сытости, потому что содержит медленные углеводы. Они дают энергию на долгое время, не повышают уровень сахара в крови и не вызывают чувство утомления", - цитирует ее портал Eat This, Not That!

Диетолог Мишель Рикер рекомендовала каждое утро есть блюда из яиц. Они являются источником белка, который, в свою очередь, поддерживает в норме уровень сахара в крови и ускоряет обмен веществ, уточнила врач.

Еще одним хорошим завтраком для желающих похудеть будут протеиновые коктейли с добавлением фруктов и овощей. "В сочетании с клетчаткой протеиновый коктейль может быть очень полезен для поддержания формы и похудения", - подчеркнула Рикер.

А Мелисса Митри посоветовала разнообразить утренний прием пищи греческим йогуртом. Он также содержит много белка, а его регулярное употребление улучшает физическую форму, заключила она.