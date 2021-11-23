Новости

Большая часть выпусков облигаций "Роснано" выросла в цене 22:48
Дзюба выйдет в стартовом составе "Зенита" в Лиге чемпионов с "Мальме" 22:02
Французы раскритиковали премьера Жана Кастекса за нарушение карантинных мер 21:52
Путин внес на ратификацию соглашение о создании объединенной системы ПВО с Таджикистаном 21:48
Диетологи назвали четыре блюда на завтрак для желающих похудеть 21:47
Минобороны Армении и Азербайджана предотвратят конфликты с помощью прямой связи 21:36
Готовивший нападение в Казани подросток помещен в психиатрический стационар 21:24
Столичный метрополитен расторг контракт на поставку 90 трамваев 21:21
Свыше одного миллиона человек стали участниками акции "Сохраним лес" 21:05
Вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Лаосе 20:45
В Госдуме заявили о необходимых мерах в связи с инцидентом в школе в Казани 20:43
Около 356 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 20:34
ЕС выделит 3,5 млн евро на возвращение мигрантов из Беларуси на родину 20:30
Начальник Генштаба РФ обсудил международную безопасность с коллегой из США 20:10
Росавиация одобрила изменение типовой конструкции Ил-96-300 20:10
"Газпром" в 2021 году обеспечил более половины европейского импорта газа 20:04
Госдума: На соцполитику будет выделено более 18 трлн рублей 19:29
США ввели санкции против связанных с "Северным потоком-2" фирмы и судна 19:23
"Газпром": Сланцевый газ приобретает статус "грязного" источника энергии 19:07
Экс-замначальника инженерных войск Аллахвердиеву продлили срок ареста 18:56
ВОЗ: Беженцам в Беларуси оказывается вся необходимая помощь 18:54
Пациентов с COVID-19 из Нидерландов начали перевозить в Германию 18:42
Молдавия обещает вовремя рассчитаться за российский газ 18:35
Посол РФ в Гане Сергей Бердников будет выполнять те же функции в Либерии 18:22
Путин поздравил президента Болгарии Радева с переизбранием 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
23.11.2021 21:47
Рубрика: Общество

Диетологи назвали четыре блюда на завтрак для желающих похудеть

Текст: Матвей Линник

Американские диетологи рассказали, какие блюда следует есть утром, чтобы избавиться от лишних килограммов.

Фото: Photoxpress
Названы лучшие продукты для снижения веса

По словам Паулы Добрич, одним из лучших вариантов завтрака является овсянка.

"Овсянка поможет дольше сохранять чувство сытости, потому что содержит медленные углеводы. Они дают энергию на долгое время, не повышают уровень сахара в крови и не вызывают чувство утомления", - цитирует ее портал Eat This, Not That!

Диетолог Мишель Рикер рекомендовала каждое утро есть блюда из яиц. Они являются источником белка, который, в свою очередь, поддерживает в норме уровень сахара в крови и ускоряет обмен веществ, уточнила врач.

Еще одним хорошим завтраком для желающих похудеть будут протеиновые коктейли с добавлением фруктов и овощей. "В сочетании с клетчаткой протеиновый коктейль может быть очень полезен для поддержания формы и похудения", - подчеркнула Рикер.

А Мелисса Митри посоветовала разнообразить утренний прием пищи греческим йогуртом. Он также содержит много белка, а его регулярное употребление улучшает физическую форму, заключила она.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание РГ-Фото

Главное сегодня

Госдума приняла новый бюджет с учетом поправок Владимира Путина
Мурашко: Общее число пациентов с ковидом в РФ снизилось на 14%
Молдавия обещает вовремя рассчитаться за российский газ
Путин, Алиев и Пашинян встретятся в Сочи 26 ноября
Бастрыкин призвал возродить советское образование
Академик РАН Сергей Бойцов: COVID-19 - серьезный фактор риска для сердца
В Минцифры рассказали, что нужно, чтобы распечатать QR-код в МФЦ