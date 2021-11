Дочь первого астронавта США полетит в космос на корабле New Shepard

Спустя шестьдесят лет после того, как ее отец стал первым американским астронавтом, Лора Шепард Черчли готова пойти по его стопам. Старшая дочь покойного астронавта "Меркурия" Алана Шепарда, Черчли была утверждена членом экипажа для полета на ракете-носителе New Shepard Blue Origin. Для компании эта миссия станет третьим полетом в космос, на этот раз с экипажем из шести человек.

В экипаж NS-19, который должен вылететь с космодрома в Западном Техасе 9 декабря, также войдут бывший профессиональный игрок в американский футбол (НФЛ) и ведущий программы "Доброе утро, Америка" Майкл Стрейхэн, который станет первым чернокожим человеком на борту суборбитального космического корабля, сообщает научный портал сollectspace.com. Состав экипажа NS-19, включая четырех других участников - Дилана Тейлора, Эвана Дика, Лейна и Кэмерон Бессов, был объявлен Blue Origin во вторник, 23 ноября.

Вверху - Дилан Тейлор, Майкл Стрейхэн, Лора Шепард Черчли. Внизу - Эван Дик, Лейн Бесс, Кэмерон Бесс. Фото: BLUE ORIGIN / AFP

Лоре Черчли, которой сейчас 74 года, было 14 лет, когда ее отец поднялся на борт капсулы Mercury "Freedom 7" и 5 мая 1961 года стартовал в рамках миссии Mercury-Redstone 3. Во время 15-минутного суборбитального полета космический корабль поднялся на высоту чуть более 187,5 километра, после чего благополучно приводнился в Атлантическом океане. По словам Черчли, именно этот эпизод она вспоминает чаще всего, когда речь идет о миссии ее отца. "Это был кайф", - сказала Черчли, делясь своими впечатлениями во время веб-трансляции презентации миссии New Shepard Blue Origin.

На борту первого рейса компании в июле 2021 года находились четыре члена экипажа, в том числе основатель Blue Origin, миллиардер Джефф Безос, бывший генеральный директор Amazon.com. Черчли станет вторым астронавтом США во втором поколении, который полетит в космос. Ей предшествует только Ричард Гэрриот, сын астронавта Оуэн Гэрриот. Гэрриот-младший профинансировал свою поездку на Международную космическую станцию ​​в 2008 году.

В отличие от своего отца, который летал в космос в одиночку, Черчли вместе с пятью другими членами экипажа отправится в первый космический полет Blue Origin, чтобы заполнить все шесть мест на борту капсулы New Shepard. В предыдущих двух космических полетах компании с экипажем было всего по четыре пассажира в каждом. Запуск 9 декабря ознаменует 19-й полет системы New Shepard, которая включает в себя ускоритель вертикального взлета и посадки, а также капсулу экипажа, оснащенную, как описывает Blue Origin, самыми большими окнами для полета в космос. При этом Стрейхэн при росте в 196 сантиметров станет самым высоким человеком в истории, достигшим космоса. Стрейхэн также станет вторым бывшим футболистом НФЛ, отправившимся в космос. Первый, Леланд Мелвин, провел более 23 дней на околоземной орбите в двух космических полетах шаттла в качестве астронавта НАСА с 1998 по 2010 год. Стрейхэн также станет вторым телеведущим, совершившим полет в космос после Тойохиро Акиямы, который отправился в космос на станции "Мир" в качестве корреспондента Tokyo Broadcasting System (TBS) в 1990 году.

Стрейхэн и Черчли летят в качестве "приглашенных гостей" Blue Origin. Четыре оплативших полет члена экипажа на борту NS-19 включают Тейлора, председателя и генерального директора космической компании Voyager Space и основателя некоммерческой организации Space for Humanity, Дика, инженера и инвестора, пилота-волонтера компании Starfighters Aerospace, и первой семейной пары астронавтов в составе отца и сына. Это основатель популярного ресурса Bess Ventures Лейн Бесс и его наследник Кэмерон Бесс. Blue Origin еще не раскрыла цену за место в New Shepard. Известно, что компания продала свое первое доступное место до сих пор неназванному победителю аукциона, который заплатил 28 миллионов долларов за будущий полет. Выручка от аукциона была пожертвована некоммерческому фонду Blue Origin, Club for the Future, который, в свою очередь, передал по одному миллиону долларов каждой из 19 космических благотворительных организаций, включая Фонд стипендий астронавтов, соучредителем которого был Алан Шепард, а Лора Черчли является председателем его попечительского совета.