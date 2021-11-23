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23.11.2021 15:29
Рубрика: Власть

"Единая Россия" предлагает в 40 раз увеличить штраф для "зацеперов"

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект о росте штрафов за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте - со ста рублей до четырех тысяч рублей.
Фото: Сергей Ермохин/РИА Новости Фото: Сергей Ермохин/РИА Новости
Фото: Сергей Ермохин/РИА Новости

В настоящее время за противоправный проезд снаружи поездов установлена административная ответственность. В качестве наказания - штраф, размер которого не менялся на протяжении двух десятилетий, с момента принятия первоначальной редакции КоАП РФ, и составляет 100 рублей.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Приставы в этом году взыскали 12,5 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД

Авторами выступила группа депутатов и сенатор от "Единой России" - вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета по безопасности Василий Пискарев, его заместитель Анатолий Выборный и сенатор Ирина Руковишникова. Авторы предполагают изменения в часть первую статьи 11.17 КоАП РФ.

"Проблема стоит очень остро, к сожалению, дети и подростки получают травмы", - заявил Неверов, которого цитирует пресс-служба ЕР.

Смысл увеличения штрафов, по его словам, состоит в том, чтобы, во-первых, сами правоохранители более пристально реагировали на факты нарушений, а штраф перекрывал как минимум судебные издержки. Соответственно, родители после получения таких штрафов будут более активно разъяснять, почему так нельзя делать, указал депутат.

"Нас в этом поддержало и правительство - есть положительный отзыв. Я надеюсь, что сам факт внесения и рассмотрения инициативы привлечет внимание взрослых к проблеме. В данном случае важны превентивные меры", - отметил Сергей Неверов.

Его коллега Анатолий Выборный согласен, что штраф в сто рублей - когда билет на электричку дороже стоит - никого не пугает. "Такое наказание явно несоразмерно степени общественной опасности этого экстремального правонарушения. Тем более, речь идет о жизни подростков, так как именно они чаще всего проходят по данной статье. В связи с этим требуется ужесточение санкции", - объяснил инициатор.

Он привел данные МВД, согласно которым в России ежегодно пресекается порядка тысячи таких правонарушений. А например, за семь месяцев 2020 года в Центральном федеральном округе 11 несовершеннолетних "зацеперов" получили травмы, четверо из них погибли.

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