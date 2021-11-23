Экипажам разрешат сдерживать авиадебоширов спецсредствами

Экипажам самолетов разрешат использовать против авиадебоширов специальные средства сдерживания. Такой законопроект Госдума приняла во втором чтении.
Командир воздушного судна сможет отдать членам экипажа распоряжение применять в случае необходимости меры принуждения в отношении лиц, которые несут угрозу. А именно, своими действиями угрожают безопасности полета воздушного судна либо жизни или здоровью других пассажиров.
Перечень средств сдерживания, а также порядок действий членов экипажа будет утверждать правительство.
Законопроект в случае принятия вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
Предполагается, что изменения позволят своевременно и эффективно реагировать на случаи агрессивного поведения пассажиров.