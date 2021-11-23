Экс-замначальника инженерных войск Аллахвердиеву продлили срок ареста

Суд продлил срок ареста бывшему заместителю начальника инженерных войск РФ Руслану Аллахвердиеву. Он пробудет под стражей до 28 ноября, сообщает ТАСС. Напомним, что обвиняется он в получении взятки в особо крупном размере.

Как считает следствие, генерал привлекал военнослужащих инженерных войск к работам на дачных участках как у себя самого, так и у своих знакомых. Кроме того, его обвиняют в получении взяток от подрядных организаций за беспрепятственное решение вопросов. Всего ему инкриминируется 5 эпизодов. По одному из них в качестве свидетеля был допрошен начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Сам Аллахвердиев соглашается с превышением полномочий, но взятки отрицает.

Ранее ему была избрана подписка о невыезде. Однако эту меру изменили на арест из-за нарушений. Он общался со свидетелями по делу. Впрочем, это генерал также отрицает.

235-й Гарнизонный военный суд продлил ему арест, согласившись с опасениями следствия, что на свободе генерал может уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей с целью дачи выгодных для него показаний.