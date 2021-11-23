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23.11.2021 07:53
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, какую опасность может скрывать зарплатная карта

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Доля овердрафта на российском рынке не превышает 0,1% от общего объема кредитования физлиц, но о таких займах клиенты банков нередко узнают уже из сообщений о задолженности, рассказал гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.

Фото: iStock
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Основным каналом продвижения таких займов являются зарплатные проекты, когда банк выдает карты с установленным лимитом овердрафта. По стоимости займа такие карты сейчас примерно наравне с кредитными.

Лагуткин посоветовал обращать внимание на условия при получении дебетовых карт - как на сам факт установления лимита овердрафта, так и на его сумму. Тем, кто узнал об овердрафте уже после того, как задолжал, эксперт рекомендует обратиться в банк и, при желании, заблокировать лимит овердрафта.

"Вторым шагом нужно оплатить задолженность перед банком, а при отсутствии необходимой суммы официально просить банк о реструктуризации задолженности", - говорит эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Он добавил, что не стоит "играть в молчанку" и пропускать сроки платежа, поскольку это негативно скажется на кредитной истории.

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