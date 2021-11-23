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23.11.2021 17:55
Рубрика: Экономика

Эксперты назвали точки роста экономики РФ в период энергоперехода

Текст: Сергей Тихонов
Полагаться на нефть, газ и тем более уголь, как главные источники доходов бюджета, уже в ближайшие пять-пятнадцать лет станет нельзя, их потребление начнет резко сокращаться. Об это сказал Директор Центра зеленой экономики и климата при ВЭБ.РФ Олег Плужников, в ходе круглого стола, организованного Международной торговой палатой - Всемирной организации бизнеса (ICC Russia).
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

По его мнению, для экономики и бизнеса России в этой ситуации есть три точки роста. В первую очередь, это развитие водородной энергетики и все, что связано с водородным транспортом. Это самое капиталоемкое и перспективное направление, считает он.

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости
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Вторым драйвером для роста экономики может стать - повышение энергоэффективности во всех сферах, от промышленности до энергетики. К этому относится все, что касается энергоэффективности зданий, теплоснабжения и выработки электроэнергии. Здесь у нас очень большой потенциал, который по-прежнему не раскрыт, в том числе по сокращению выбросов парниковых газов, уточнил Плужников.

Еще одним направлением развития российской экономики в период декарбонизации он назвал, развитие традиционных возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на основе солнца и ветра. В первую очередь в регионах, где это экономически обосновано - в горных и прибрежных районах, на юге и Дальнем Востоке.

В ходе дискуссии была затронута тема трансуглеродных сборов, которые могут оказать негативное влияние на экспорт товаров и ресурсов из России. Как отметил Председатель комиссии ICC Russia по экономике изменения климата и устойчивому развитию, официальный представитель по внешним связям, ОК РУСАЛ Сергей Честной, за последние шесть лет мир пришел к пониманию, что углеродное регулирование создает проблемы с конкурентной средой. Поэтому нужно приходить к согласованию единого глобального налога на углерод. В противном случае неравномерные меры по углеродному регулированию могут стать причиной торговых конфликтов.

По словам президента AGM Conseil Готье Манжено, Европа останется импортером энергоресурсов из России даже в рамках процесса декарбонизации. В этом случае речь идет именно о водороде, который в необходимых для удовлетворения собственного потребления объемах европейские страны производить не смогут. Он подчеркнул, что углеродные налоги и трансуглеродный сбор, который заработает в Европе с 2026 года, необходимо согласовать с действием аналогичных сборов в других странах, чтобы они не мешали ведению бизнеса.

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