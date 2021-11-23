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23.11.2021 14:48
Рубрика: Общество

Эксперты рассказали, сколько платят звездам за корпоративы

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В прошлом году новогодние корпоративы в ряде регионов проходили с ограничениями, в этом году некоторые компании отказываются от корпоративов, рассказали РБК представители индустрии шоу-бизнеса.

Фото: Sputnik/РИА Новости
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Член Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Павел Воронцов сообщил, что в этом году гонорар звезд за выступление на новогоднем корпоративе составляет 1,5-2 миллиона рублей, тогда как до пандемии, в 2019 году, размер вознаграждения составлял чаще всего 1-1,5 миллиона рублей. В ассоциации увеличение гонораров объясняют ограниченным количеством концертов.

Ценник, по информации НАОМ, меняется в зависимости от региона - московские артисты в столице обходятся дешевле, а при выезде цена возрастает не менее, чем на четверть. На бюджетах выросшие прайсы звезд не сказываются - подрядчики снижают стоимость своих услуг, чтобы не лишиться клиентов. Средняя стоимость стандартного корпоратива оценивается в 10-50 тысяч на человека.

Концертный директор Табриз Шахиди рассказал, что у самых популярных исполнителей уже забронированы по несколько выступлений за вечер в последних числах декабря. Гонорары у звезд, по его словам, остались на допандемийном уровне, хотя некоторые молодые исполнители повышают их.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что из-за пандемии артисты оказались финансово незащищенными.

Фото: iStock
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"Раньше у артиста было по 50 корпоративов под Новый год. Сегодня 10-15 - и это уже хорошо. Но гонорары не выросли, они сохранились на допандемийном уровне", - сказал он.

Представители отрасли добавили, что компании, которые в прошлом году начали планировать новогодний корпоратив еще в августе, теперь тянут до последнего, а также есть те, кто уже отзывает заказы или договорились об условиях 100% постоплаты.

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