Элина Гаранча выступит с Хиблой Герзмавой в Москве и Петербурге

24 ноября мировые оперные звезды меццо-сопрано Элина Гаранча и сопрано Хибла Герзмава выступят с программой дуэтов в Большом зале Московской консерватории, а в пятницу, 26-го, уже в "Мариинском 2". Недавно Элина Гаранча стала лауреатом национальной оперной премии "Онегин" в номинации "Из России с любовью". Певица выступит и с сольным концертом вместе с пианистом Малкольмом Мартино в Большом зале Петербургской филармонии с программой музыки от Шумана до Рахманинова и де Фальи. Накануне Элина Гаранча рассказала "РГ" о благородстве манер старой вокальной школы, дружбе с русскими певцами и мечте выступить в одном из российских театров.

Элина, не успела оперная жизнь в Европе вернуться к прежнему расписанию, как в Австрии и Германии снова объявили локдаун…

Элина Гаранча: Да, оперные театры в Австрии закрылись до середины декабря. Но есть такие формы искусства, которые смогут пережить любые эпидемии и пандемии. Классическая музыка будет жить всегда - просто бывают лучшие периоды для искусства, а бывают худшие.

Вы приготовили большие программы для концертов в Москве и Санкт-Петербурге…

Элина Гаранча: Я очень жду наших концертов с Хиблой, превосходной певицей и человеком. Она принадлежит к поколению, которое несет искусство честно, с открытым сердцем, без погони за славой и лайками в "Инстаграме". Мне кажется, она любит оперу и классическую музыку так же, как я ее слышу и понимаю. И хотя многие считают оперу чем-то старомодным, для меня это все очень живо, важно и искренне.

Вы не раз выступали с русскими певцами. Находите в них что-то особенное?

Элина Гаранча: Да, я выступала и с Анной Нетребко, и с Ильдаром Абдразаковым, с которым у нас многолетняя дружба. Он впервые выступал в Латвии в 1998 году, мне даже страшно произносить эту дату. Ильдар вырос на старой русской школе Елены Образцовой и Ирины Архиповой. Благородство, которое несут они с Хиблой, мне очень дорого. Когда мы встречаемся вместе и поем, выясняется, что прошедшие годы, при всех переменах в личной жизни и карьере, нас не изменили: мы остались такими же, какими были, когда только встретились. Несем, если хотите, старомодную манеру оперного пения. Кто-то же должен нести благородство оперы и классической музыки на своих плечах. Мы - рыцари старомодного, очень классического оперного мира.

Кто-то же должен нести благородство оперы и классической музыки на своих плечах. Мы - рыцари старомодного оперного мира

На одном из ваших сольных альбомов есть арии Марины Мнишек из "Бориса Годунова" и Иоанны из "Орлеанской девы" Чайковского - опер, которые идут на сцене Мариинского и Большого театров. Вам не предлагали выступить в спектаклях этих театров?

Элина Гаранча: Пока нет, но мне это было бы очень интересно. Очень хотелось бы познакомиться с буднями русского оперного театра, поработать с коллегами, режиссерами, посмотреть, как организован процесс. В вашей огромной стране рождается так много прекраснейших певцов, особенно меццо-сопрано. Вероятно, секрет успеха в дисциплине, которой не найти в других театрах. Мне бы вообще хотелось выступить не только в Мариинском и Большом, но и в любом другом российском оперном театре. Пока, увы, русский репертуар ограничивался у меня только несколькими ариями в концертных программах. Таких меццо-сопрановых партий, как Ольга или Полина, еще не было в моем репертуаре.

В эксклюзивной программе вашего петербургского концерт - вокальная лирика от Шумана до Рахманинова. Насколько важно для оперного певца камерное исполнительство?

Элина Гаранча: Я впервые выступлю с камерной программой в России. Камерно-вокальная музыка всегда была неотъемлемой частью моей творческой жизни. Я выросла на этом репертуаре, поскольку мама была камерной певицей. Помню, как она пела вокальный цикл "Любовь и жизнь женщины" Шумана, когда мне было 4-5 лет. Оперному солисту необходим камерный репертуар. Эта музыка для меня как океан, который может быть и спокойным, и бурным, и страшным. Этот репертуар безграничен с точки зрения эпох, языков, стилей. В мою программу вошли очень дорогие для меня сочинения. Де Фалью я тоже помню с детства. Рахманинов писал не для меццо-сопрано, но совершенно превосходную музыку. И я все же чувствую, что его романсы нуждаются в красках меццо-сопрано, чтобы обрести нужную глубину, широту и передать большую русскую душу.

Вы когда-нибудь задумывались, за что публика так обожает оперных звезд - даже готова иногда превозносить их до небес?

Элина Гаранча: Об этом лучше спросить у самих обожателей. За что? Надеюсь, за нашу искренность, честность, достоинство и осанку. За то, что бесконечно стараемся улучшать свою технику. Я каждый раз стараюсь знакомить свою публику с новым интересным репертуаром. На мой взгляд, каждый из слушателей ищет какое-то отражение своего внутреннего мира на сцене. Очень надеюсь, что смогу еще долго быть достойной такой их любви и признания.

Справка "РГ"

Элина Гаранча, латышская меццо-сопрано. Kammersängerin (этот почетный титул для выдающихся певиц не принято переводить) Венской государственной оперы. Первым педагогом Элины была ее мама, известная певица Анита Гаранча. Училась в Латвийской музыкальной академии, затем в Вене и США. Финалистка конкурса BBC Cardiff Singer of the World. С 2005 года - у нее эксклюзивный контракт на Deutsche Grammophon. Элина - четырежды лауреат премии Echo Klassik в номинации "Певица года". В репертуаре камерно-вокальная музыка XVIII-XX вв., партии в операх Моцарта, Россини, Беллини, Доницетти, Массне, Бизе, Сен-Санса, Берлиоза, Верди.