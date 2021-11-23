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23.11.2021 19:07
Рубрика: Культура

Эрнст рассказал, в какой версии сериал "Вертинский" выйдет на Первом канале

Текст: Сусанна Альперина
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст приехал по приглашению президента НАТ (Национальной Ассоциации телевещателей) Эдуарда Сагалаева на юбилейный Конгресс организации.
Фото: Первый канал Фото: Первый канал
Фото: Первый канал

"РГ" ранее писала о том, что 25-й Конгресс НАТ начал работу на ВДНХ. Константин Львович выступил на пленарном заседании, тема которого повторяла девиз всего Конгресса - "ТВ vs Digital: взболтать, но не смешивать?"

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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Как это было и в предыдущие годы, Эрнст сразу же озвучил много новостей, которые тут же растиражировали СМИ, хотя дискуссия нигде не транслировалась и была доступна лишь для участников мероприятия. Вот что было им рассказано.

Любовь Аркус, чей фильм к юбилею Аллы Демидовой, сделанный по заказу Первого канала "Кто тебя победил никто" недавно смотрела и обсуждала вся страна, снимает новый документальный проект - о режиссере Алексее Балабанове. Сериал "Вертинский" выйдет на Первом канале (днем ранее была объявлена дата - с 29 ноября в 21.30) не в той же версии, что в онлайн-кинотеатре KION, а с возрастным рейтингом 16+. Новый сериал "Союз Спасения" покажут сначала в Сети, а потом - на ТВ. Первый канал готовит совместные проекты не только с такими онлайн-платформами, как Kion и Okko (о них было объявлено ранее, и "РГ" писала об этом), но и с IVI, "Кинопоиском" и другими.

В дискуссии "ТВ vs Digital: взболтать, но не смешивать?" также приняли участие Александр Нечаев, заместитель генерального директора ВГТРК, Алексей Земский, генеральный директор телекомпании "НТВ", Юлия Голубева, заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа", Ян Кухальский, генеральный директор холдинга "Медиа-1", Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION, вице-президент МТС по медиабизнесу. Модерировала дискуссию обозреватель "РГ", автор этих строк Сусанна Альперина. В итоговом материале по работе НАТ планируем привести основные тезисы и других спикеров.

Но вернемся к высказываниям Эрнста. Генеральный директор Первого канала подчеркнул, что "на платформах сериалы будут иметь менее толерантную версию, потому что это выбор человека - платить за то, что он будет смотреть"

Фото: предоставлено "Пятница!"
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Кроме того, Константин Львович сказал, что, по его мнению, в ближайшем будущем, онлайн-платформ станет меньше. Выживут лишь те из них, которые будут подпитываться экосистемами. "В ближайшие три года весь медиарынок трансформируется.. Сейчас идет битва за то, кто станет частью одного из трех экосистемных комплексов. Платформы долго не проживут…. В них нет экономической эффективности, и по модели потребления они не выйдут в плюс".

Обозреватель "РГ" спросила у Константина Эрнста, что он думает по поводу участившихся сейчас дискуссий на тему того, что у зрителей контента на интернет-платформах, должен быть выбор в какой версии смотреть фильмы и сериалы - с рейтингом 18 плюс или другим. На это сейчас все больше обращают внимание законодательные органы.

Эрнст ответил, что это очевидно - у зрителей должен быть выбор. Он добавил, что в интернете зачастую практически невозможно применить законодательство по регулированию контента 18+. "Есть такой термин "легисломания", которая вводит в заблуждение по поводу того, что введение закона может изменить ситуацию. Многие законы в интернете уже приняты, но только они не реализуются…Наивное представление о том, что будет принят закон, и все тут же изменится. В интернете - это, честно говоря, не работает и еще долго работать не будет".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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