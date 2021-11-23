ЕС выделит 3,5 млн евро на возвращение мигрантов из Беларуси на родину

В Европейской комиссии (ЕК) сообщили о выделении 3,5 миллиона евро на добровольное возвращение мигрантов из Беларуси в свои страны. Еще 700 тысяч евро предоставят на гуманитарную помощь и 200 тысяч - на управление границами в Латвии, Литве и Польше, которые не включают строительство колючей проволоки и стен.

В своем выступлении во вторник перед депутатами Европарламента президент ЕК Урсула фон дер Ляйен пояснила, что государства-члены ЕС "должны иметь возможность эффективно реагировать на чрезвычайную ситуацию, с которой они сталкиваются" и в то же время они должны полностью уважать основные права и международные обязательства. "Оба момента имеют решающее значение, и нам нужно найти консенсус", - заключила фон дер Ляйен, которую цитирует Euronews.

Ранее Турция получила от Евросоюза сумму 3,5 миллиона евро за прием мигрантов из ближневосточных стран.

В Европейском пограничном агентстве (FRONTEX) сообщили о том, что количество незаконных пересечений границы на внешних рубежах ЕС в первые десять месяцев текущего года выросло почти на 45% по сравнению с 2019-м. В октябре было зарегистрировано около 22,8 тысячи незаконных пересечений границы на основных миграционных маршрутах Европы, что на 30% больше, чем в 2020 году, когда действовали пограничные ограничения, связанные с пандемией, отмечается на сайте агентства

На восточной границе ЕС общее количество зафиксированных незаконных пересечений границы в этом году составило почти восемь тысяч, что в пятнадцать раз больше, чем в 2020 году. Основные по национальности мигранты являются уроженцами Ирака, Афганистана и Сирии. Граница ЕС с Беларусью оставалась наиболее затронутой миграционным потоком в 2021 году.