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23.11.2021 17:41
Рубрика: В мире

Гала-концертом в Сараево завершились Дни российской культуры в Боснии

Текст: Владимир Шилов

Гала-концертом в Сараево завершились Дни российской культуры в Боснии и Герцеговине. Мероприятие прошло при активной поддержке посольства РФ в республике.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Двухчасовое шоу представило зажигательную смесь из эстрадных и фольклорных номеров. Перед зрителями выступила группа "Добраночь" (Санкт-Петербург), ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова (Башкортостан), а также коллектив "Удж" (Адыгея).

Публика по достоинству оценила совершенно противоположные по эстетике пение, танец и пластику на грани акробатики из различных уголков России.

"Сегодняшнее событие - это замечательный подарок всем жителям Сараево и гостям города. Мероприятия подобного масштаба без всякого сомнения вносят весомый вклад в развитие культурной жизни региона. Кроме того, для нас это уникальная возможность увидеть, как работают лучшие фольклорные коллективы России", - заявил "РГ" Самир Авдич, министр культуры и спорта кантона Сараево.

После окончания выступления зрители встали со своих мест и несколько минут приветствовали аплодисментами российских артистов.

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