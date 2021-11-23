"Газпром": Сланцевый газ приобретает статус "грязного" источника энергии

Сланцевый газ приобретает статус "грязного" источника энергии. Об этом заявили в "Газпроме" по итогам заседания совета директоров компании.

В 2020 году добыча сланцевого газа велась лишь в нескольких странах мира. При этом на США пришлось 95% добытого газа.

"На фоне роста значения экологической повестки сланцевый газ, добываемый с применением технологии гидроразрыва пласта, приобретает статус "грязного" источника энергии. В связи с этим отмечены случаи отказа покупателей от планов по импорту СПГ из США, а также выхода экологически ответственных международных компаний из сланцевых активов", - говорится в сообщении "Газпрома".

Так, в Китае добыча сланцевого газа в 2020 году оказалась на треть ниже целевого показателя. Это объясняется "сложным геологическим строением сланцевых месторождений в стране и низкой экономической эффективностью их разработки", считают в "Газпроме".

Российская компания также не планирует производство газа из сланцев. В "Газпроме" подчеркнули, что Россия обеспечена доказанными запасами газа на традиционных месторождениях. Их освоение более эффективно как экономически, так и с точки зрения экологии.