Генштаб Беларуси заявил об усилении военной активности у госграницы

Учитывая сложную военно-политическую обстановку по периметру белорусской границы и созданный странами Запада миграционный кризис, существенно скорректирован процесс подготовки Вооруженных Сил Беларуси в 2021-2022 годах.

"Мы вынуждены реагировать на усиление военной активности по внешнему контуру госграницы Беларуси", - говорится в официальном заявлении начальника Генерального штаба ВС - первого заместителя министра обороны РБ генерал-майора Виктора Гулевича.

В сообщении пресс-службы оборонного ведомства констатируется, что уже второй год фиксируется постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран - членов НАТО вдоль госграницы. "Так, если месяц назад общее количество самолето-вылетов разведывательной авиации в сутки составляло 2-3, то сейчас эта цифра увеличилась почти в 2 раза и составляет 3-5 самолето-вылетов. Интенсивно задействуется для разведывательных полетов беспилотная авиация", - заявил Гулевич.

Отмечается, по его словам, и широкое привлечение к выполнению разведывательных задач боевой авиации третьих стран. ВВС США активно осваивают так называемый Восточно-европейский театр военных действий. Минимальное удаление маршрутов их полетов от границы Беларуси составляет 15-20 км.

"Кроме увеличения интенсивности разведывательной деятельности, существенно повышает уровень опасности необоснованное с военной точки зрения создание крупных группировок войск на территории сопредельных с нами стран", - уточнил начальник Генштаба.