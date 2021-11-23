Глава Минздрава ФРГ назвал смерть альтернативой вакцинации от COVID-19

Глава немецкого Минздрава Йенс Шпан заявил, что к концу зимы в ФРГ не останется тех, кого не затронул коронавирус. "Как иногда цинично говорят, почти все в Германии будут либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы", - цитирует министра РИА Новости.

Согласно последним данным, заболеваемость в ФРГ бьет рекорды - в стране зафиксировано более 500 тысяч активных случаев COVID-19. Это самые высокие цифры за все время пандемии. "Вся Германия является большим регионом вспышки. Это национальная чрезвычайная ситуация", - говорит президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.

При этом эпидемиологи отмечают, что летальных случаев стало меньше. Если в январе 2021 года от осложнений, вызванных COVID-19, каждую неделю умирали свыше 6 тысяч человек, то сейчас 1390. Среди скончавшихся доля полностью вакцинированных не превышает 23 процентов. Всего же от коронавируса привились 67 процентов немцев.