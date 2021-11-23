Госдума: На соцполитику будет выделено более 18 трлн рублей

Государство продолжит наращивать меры поддержки граждан и выполнит все взятые на себя ранее обязательства, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Более 18 трлн рублей предполагается выделить на социальную политику проектом федерального закона, который сегодня принят во втором чтении", - передает ТАСС ее комментарий по поводу принятия депутатами во втором чтении проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

"Ежегодно расходы будут увеличиваться, если сравнивать 2021 и 2024 годы, то рост составит 13,5%, - подчеркнула вице-спикер.

Это, по ее мнению, говорит о том, что, во-первых, государство сохраняет ранее взятые на себя социальные обязательства.

Она также напомнила, что в проекте бюджета заложено увеличение размера прожиточного минимума, который в 2022 году составит для трудоспособного населения 13 793 рубля, а также увеличение материнского капитала при рождении второго, третьего и последующих детей до 665 тыс. рублей.