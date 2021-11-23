Госдума поддержала поправки президента в бюджет о прожиточном минимуме и МРОТ

При рассмотрении во втором чтении проекта нового бюджета Госдума поддержала поправки президента об ускоренном росте прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году. А в бюджет Пенсионного фонда заложили повышение пенсий.

Свои поправки Владимир Путин внес после того, как объявил об их необходимости на совещании по социальным вопросам. Тогда он подчеркнул, что в проекте федерального бюджета на будущий год пока что заложена недостаточная индексация прожиточного минимума (всего на 2,5%). И предложил увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией - на 8,6%. Кроме того, президент напомнил, что согласно Конституции МРОТ не может быть меньше ПМ.

Поправки были внесены оперативно - на следующий же день. Как пояснил журналистам полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх, рост ПМ составит порядка 8,6%, а МРОТ - 8,13%.

Согласно этим расчетам, МРОТ должен увеличиться до 13 890 рублей, а прожиточный минимум - до 12 654 рублей. Для сравнения: в текущем году величина первого составляет 12 792 рубля в месяц, второго - 11 653 рубля.

Решение повлияет на размер всех социальных выплат, уточнил глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Увеличиваются социальные выплаты миллионам людей, - заявил он. - В этой ситуации задача парламента не только поддержать эти инициативы, но и осуществить парламентский контроль за тем, как они будут реализованы".

МРОТ должен увеличиться до 13 890 рублей, а прожиточный минимум - до 12 654 рублей

Кроме того, во втором чтении принят проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022-2024 годы. Предполагается сэкономить на строительстве зданий фонда, но отправить дополнительные средства на выплаты пенсий. Среднегодовой размер страховой пенсии составит в 2022 году 17 115 рублей, в 2023 году - 17 893, в 2024 году - 18 733. Индексация социальных пенсий в 2022 году - 7,7%, в 2023 году - 2,5%, в 2024 году - 9,9%.