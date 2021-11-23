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23.11.2021 13:09
Рубрика: Экономика

Госдума заложила рост пенсий в бюджет ПФР

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022-2024 годы. Предполагается сэкономить на строительстве зданий фонда, но отправить дополнительные средства на выплаты пенсий.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Как заявил на заседании член комитета по бюджету и налогам, депутат фракции "Единая Россия" Айрат Фаррахов, поправками ко второму чтению предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на капитальные вложения ПФР в 2022 году на 250 млн рублей, в 2023 - на 587 млн рублей и в 2024 году - на 687 млн рублей.

Фото: ТАСС
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В следующем году предлагается дополнительно направить более 250 млн рублей на выплаты страховых пенсий ввиду сокращения средств на капитальное строительство зданий ПФР.

Среднегодовой размер страховой пенсии составит в 2022 году 17,115 тыс. рублей, в 2023 году - 17,893 тыс. рублей, в 2024 году - 18,733 тыс. рублей.

Индексация социальных пенсий в 2022 году - 7,7%, в 2023 году - 2,5%, в 2024 году - 9,9%.

Размер маткапитала в случае рождения (усыновления) второго или последующего ребенка начиная с 1 января 2020 года составит в 2022 году - 665,009 тыс. рублей, в 2023 году - 691,609 тыс. рублей, в 2024 году - 719,273 тыс. рублей.

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