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23.11.2021 23:30
Рубрика: Власть

Исаев: В бюджете должны быть средства на программу содействия занятости молодежи

Текст: Андрей Исаев (заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8617)
23 ноября Государственная Дума рассмотрела поправки в проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Отмечу, что "Единая Россия" подготовила 12 поправок. Все они прошли широкое общественное обсуждение. Прежде всего по поручению председателя "Единой России" Дмитрия Медведева депутаты нашей фракции обсуждали бюджет и поправки к нему в своих субъектах Федерации во время региональной недели. Кроме того, в начале ноября на площадке партии депутаты Госдумы от "Единой России" подробно говорили о корректировке бюджета с представителями общественных организаций и экспертами.

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В результате нами было предложено, во-первых, существенно увеличить расходы на развитие сети автомобильных дорог. В первоначальном проекте бюджета на эти цели ежегодно выделялось по 30 млрд рублей. Мы настояли на том, что необходимо дополнительно направлять на дороги 20 млрд рублей в год.

Во-вторых, мы предложили дополнительно заложить в 2022 году на комплексное развитие сельских территорий около 4,5 млрд рублей, поскольку поддержка села является одним из наших главных приоритетов.

В-третьих, мы посчитали необходимым ежегодно выделять 400 млн рублей на строительство сельских физкультурно-оздоровительных комплексов. Это позволит увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся спортом.

В-четвертых, в 2022 году мы предложили повысить в два раза расходы на обеспечение интернетом и мобильной связью населенных пунктов от 100 до 500 человек: с 7,4 млрд рублей до 14,8 млрд рублей. Таким образом, более 25 тысяч небольших населенных пунктов получат доступ к современным услугам связи.

В-пятых, "Единая Россия" внесла предложение о дополнительном выделении в течение трех лет 6,7 млрд рублей на обеспечение жильем людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этому жилищный вопрос смогут решить более 5 тысяч инвалидов.

В-шестых, мы внесли поправку, которая касается системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста. С 2019 года эта система в пилотном режиме работает в 24 регионах страны. Теперь мы расширяем ее еще на 7 регионов.

В-седьмых, мы предложили повысить на 7-8% охват лекарственной помощью ВИЧ-инфицированных людей, выделяя из бюджета дополнительно 2,3 млрд рублей ежегодно.

В-восьмых, мы призвали увеличить объем госзаказа на донорскую кровь. Это стратегически важно для сохранения жизни и здоровья граждан. Чтобы довести объем запасов крови до 100 тысяч литров, мы предложили дополнительно выделить из федерального бюджета 1,3 млрд рублей в течение трех лет.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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В-девятых, мы расширили перечень общественных и иных некоммерческих организаций, поддерживаемых государством, включив в него Российский Красный Крест, Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, "Бессмертный полк России". Эти организации отлично зарекомендовали себя в общественной работе, и дополнительное финансирование позволит им увеличить масштаб своей деятельности.

В-десятых, мы предложили выделять из бюджета 3 млрд рублей ежегодно на ремонт общежитий вузов.

В-одиннадцатых, мы посчитали, что необходимо увеличить финансирование программы по субсидированию льготных авиаперелетов на Дальний Восток на 1,5 млрд рублей ежегодно.

Наконец, с нашей точки зрения, в бюджете должны быть предусмотрены средства на долгосрочную программу содействия занятости молодежи.

Все эти поправки были поддержаны Госдумой при рассмотрении проекта бюджета во втором чтении. А уже 25 ноября мы планируем принять главный финансовый документ страны в третьем, окончательном чтении.

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