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23.11.2021 11:47
Рубрика: В мире

Испанского премьера заставили выплатить штраф за нарушение закона о выборах

Текст: Юрий Когалов

Премьер-министр Испании Педро Санчес стал первым в истории страны действующим главой правительства, которого оштрафовали за нарушение законодательства. Во время предвыборной гонки 2019 года он как кандидат от Испанской социалистической рабочей партии дал интервью телеканалу La Sexta, которое было опубликовано на сайте правительственной резиденции Монклоа. Центральная избирательная комиссия пиренейского королевства посчитала, что таким образом он нарушил обязательство государственных властей сохранять нейтралитет во время избирательных кампаний. Санчес пытался оспорить это решение в суде, но проиграл. В итоге он выплатил штраф в размере 500 евро. Сумма эта небольшая, но гораздо важнее то, что его репутации был нанесен ощутимый удар.

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Кстати, штраф был выписан ему как "рецидивисту". ЦИК уже выносил Санчесу предупреждение за несоблюдение того самого принципа нейтралитета.

Примечательно, что премьеру пришлось выплатить и компенсацию главной оппозиционной партии - Народной партии, которая обратила внимание ЦИК на нарушение. Несколько дней назад он перечислил на ее счет 2420 евро. Как пишет El Mundo, эти деньги будут направлены на благотворительность.

Стоит отметить, что аналогичное наказание понесла и бывший официальный представитель правительства Исабель Селаа, поскольку именно она отвечала за освещение в СМИ достижений кабмина Испании.

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