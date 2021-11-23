Исследования: Для защиты от COVID вакцинацию нужно дополнять барьерными мерами

Европейцы столкнулись с очередной ковидной зимой после того, как континент снова стал эпицентром пандемии. Новый рост заболеваемости COVID-19 специалисты связывают не только с недостаточным уровнем вакцинации, но и ослаблением применения барьерной защиты: маски нередко не закрывают нос, люди забывают о социальной дистанции и не дезинфицируют руки, возвращаясь из общественных мест. Но последние исследования еще раз подтвердили необходимость барьерной защиты, пишет Bloomberg.

Согласно обзору восьми исследований, опубликованных в Британском медицинском журнале (BMJ), добросовестное ношение маски, как и мытье рук, более чем вдвое снижает риск заражения коронавирусом. А физическое дистанцирование снижает риск на четверть.

"Исследования показали, что усилий по вакцинации было недостаточно для предотвращения возобновления эпидемии в холодный сезон, когда температура падает, и люди больше толпятся в помещениях. Это вынуждает страны, включая Австрию и Нидерланды, вводить новые ограничения. ВОЗ неоднократно подчеркивала, что вакцины сами по себе не положат конец пандемии и что простые барьерные меры общественного здравоохранения необходимы наряду с прививками", - отмечает издание.

"Вполне вероятно, что дальнейший контроль над пандемией COVID-19 зависит не только от высокого охвата вакцинацией и ее эффективности, но и от постоянного соблюдения эффективных и устойчивых мер общественного здравоохранения", - цитирует Bloomberg эпидемиолога Университета Монаша в Мельбурне Стеллу Талик, одну из авторов исследования, опубликованного в BMJ.

Вывод о мытье рук может быть неожиданным, учитывая, что коронавирус в основном передается воздушно-капельным путем. Но результаты, по-видимому, отражают то, что люди, которые часто моют руки, более тщательно соблюдают и остальные правила защиты. "Вполне вероятно, что мытье рук можно рассматривать как маркер нескольких защитных форм поведения, таких как избегание толпы, дистанцирование и ношение масок", - отметили авторы обзора.