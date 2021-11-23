Кардиолог объяснила, как снизить холестерин без отказа от жареного

Как известно, высокий уровень холестерина в крови связан с развитием массы серьезных заболеваний. Так, если не снижать этот показатель, то резко возрастает риск инфаркта, инсульта или внезапной сердечной смерти.

Одна из ошибок многих людей, у которых фиксируется зашкаливающий холестерин в том, что они рассчитывают снизить его, полностью убрав из меню жареное, жирное и соленое. Это неправильная оценка рациона, предупредила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Необязательно полностью отказываться от жирного и жареного и исключать соленое, чтобы снизить холестерин. "Тут нужен энергодефицит, который достигается благодаря снижению количества простых углеводов в рационе", - подчеркнула кардиолог, отметив, что фрукты следует есть только в первой половине дня.

При этом цельнозерновые крупы - именно в обед, овощи - чем больше, тем лучше, передает "Доктор Питер". "Также в рационе должны быть белое куриное мясо, морская рыба, яичные белки, бобовые, растительные масла", - уточнила Анна Кореневич.

Важно учитывать, что для снижения холестерина нужна физическая активность. Если это велотренажер, то необходимо посвящать занятию тридцать минут ежедневно на "вашем" пульсе. Определяется просто - вычтите ваш возраст из цифры 180. Только такой уровень нагрузки может повлиять на уровень "плохого" холестерина, считает доктор.

Если вы нормально питаетесь и тренируетесь, то неснижающийся холестерин может быть связан с наследственностью.