Климатическая программа евразийского региона потребует более полутриллиона долларов

Реализация взятых на себя обязательств Парижского соглашения требует от России и ее партнеров по ЕАЭС двукратного увеличения инвестиций в охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. От привлечения этих средств во многом зависит решение проблемы углеродного следа. 2 декабря в Москве эту тему обсудят на Евразийском конгрессе. "Российская газета" стала генеральным информационным партнером этого важного для региона события.

Для достижения целей декарбонизации предусмотренными национальными планами действий стран ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России) и Таджикистана до 2030 года необходимо инвестировать в эту сферу более 550 млрд долл., или более 69 млрд долл. ежегодно. Для этого потребуется активное участие международных институтов развития и международное финансирование. Об этом на 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго заявил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов.

"70 млрд долл. ежегодно - потребность евразийского региона в финансировании климатической программы. Это означает, что инвестиции, направляемые на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов для достижения целей декарбонизации, необходимо увеличить почти в два раза", - подчеркнул Николай Подгузов.

На сегодня все государства ЕАЭС+ - участники ЕАБР (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) - присоединились к Парижскому соглашению и приняли национальные планы действий по борьбе с изменением климата до 2030 года. При их выполнении общий объем выбросов стран ЕАЭС и Таджикистана в 2030 году с учетом поглощения будет на 45% ниже уровня 1990 года при прогнозируемом существенном увеличении ВВП. О цели достижения углеродной нейтральности к 2060 году заявили Россия и Казахстан.

"Страны с низкими доходами на душу населения и с доходами ниже среднего справедливо увязывают достижение своих климатических целей с обеспечением международного финансирования. В случае его отсутствия общие выбросы парниковых газов стран ЕАЭС и Таджикистана к 2030 году вырастут на 27% от уровня 2019 года", - считает Подгузов.

70 млрд долларов в год - потребность в финансировании климатической программы евразийского региона

Для содействия достижению устойчивого экологического развития ЕАБР планирует к 2026 году довести долю "зеленых" проектов в своем портфеле с 15 до 25%. С 2017 года банк профинансировал проекты возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на сумму более 540 млн долл. общей установленной мощностью около 500 МВт. В 2020 году советом банка утверждена программа ВИЭ на 2020-2024 годы объемом финансирования до 600 млн долл. для реализации проектов ВИЭ мощностью 500 МВт.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Елена Березина

Тенденция расширения финансирования "зеленых" проектов очевидна для всей мировой экономики. Объем финансирования международных банков развития в области климата в 2020 году достиг 66 млрд долл. При этом все банки развития наметили дальнейшее наращивание финансирования этой сферы и планируют проводить оценку соответствия своих инвестиционных проектов целям Парижского соглашения.

Если в 2015 году в фонды, которые придерживаются принципов устойчивых инвестиций, пришло менее 5 млрд долл., то в 2020-м - уже 51 млрд долл. Активы под управлением фондов, ориентированных на инвестиции в "зеленые" облигации, в последние три года росли со скоростью 50% в год. Глобальный совокупный размер активов инвесторов, принимающих во внимание ESG-факторы при принятии инвестиционных решений, за 8 лет увеличился в три раза и составил около 40 трлн долл.

Мировой объем эмиссии "зеленых" облигаций в 2020 году достиг 1,1 трлн долл. На первом месте по выпуску "зеленых" облигаций с общим объемом 432,5 млрд долл. Европа, на втором - Северная Америка (237,6 млрд долл.), на третьем - Азиатско-Тихоокеанский регион (219,3 млрд долл.).

Рост объемов выпуска "зеленых" облигаций отмечается и в ЕАЭС, но пока это очень скромные цифры - 2,4 млрд долл. Эмитенты РФ стали первыми в евразийском регионе, кто получил официальный статус "зеленых" и "социальных" облигаций в соответствии с принципами Green Bond Principles.

Осенью 2021 года ЕАБР выпустил свои дебютные "зеленые" и "социальные" облигации, которые полностью соответствуют международным принципам и в ближайшее время будут включены аккредитованным верификатором (АКРА) в реестр ICMA. И эти механизмы продолжат развиваться на пространстве ЕАЭС+.

На Евразийском конгрессе в ходе сессии "Глобальная ESG-повестка - общие вызовы и возможности для стран ЕЭАС" участники обсудят пути стран пространства в глобальном энергопереходе.

В ходе конгресса будет представлен доклад "Чистые технологии для устойчивого будущего Евразии", подготовленный ассоциацией "Глобальная энергия" совместно с ЕАБР. Исследователи проанализировали возможности применения водорода в качестве накопителя электроэнергии для решения энергетических проблем Центральной Азии, а также развитие офшорной ветроэнергетики и технологий улавливания и хранения CO2.