Климатическая программа евразийского региона потребует более полутриллиона долларов

Для достижения целей декарбонизации предусмотренными национальными планами действий стран ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России) и Таджикистана до 2030 года необходимо инвестировать в эту сферу более 550 млрд долл., или более 69 млрд долл. ежегодно. Для этого потребуется активное участие международных институтов развития и международное финансирование. Об этом на 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго заявил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов.
"70 млрд долл. ежегодно - потребность евразийского региона в финансировании климатической программы. Это означает, что инвестиции, направляемые на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов для достижения целей декарбонизации, необходимо увеличить почти в два раза", - подчеркнул Николай Подгузов.
На сегодня все государства ЕАЭС+ - участники ЕАБР (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) - присоединились к Парижскому соглашению и приняли национальные планы действий по борьбе с изменением климата до 2030 года. При их выполнении общий объем выбросов стран ЕАЭС и Таджикистана в 2030 году с учетом поглощения будет на 45% ниже уровня 1990 года при прогнозируемом существенном увеличении ВВП. О цели достижения углеродной нейтральности к 2060 году заявили Россия и Казахстан.
"Страны с низкими доходами на душу населения и с доходами ниже среднего справедливо увязывают достижение своих климатических целей с обеспечением международного финансирования. В случае его отсутствия общие выбросы парниковых газов стран ЕАЭС и Таджикистана к 2030 году вырастут на 27% от уровня 2019 года", - считает Подгузов.
Для содействия достижению устойчивого экологического развития ЕАБР планирует к 2026 году довести долю "зеленых" проектов в своем портфеле с 15 до 25%. С 2017 года банк профинансировал проекты возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на сумму более 540 млн долл. общей установленной мощностью около 500 МВт. В 2020 году советом банка утверждена программа ВИЭ на 2020-2024 годы объемом финансирования до 600 млн долл. для реализации проектов ВИЭ мощностью 500 МВт.
Тенденция расширения финансирования "зеленых" проектов очевидна для всей мировой экономики. Объем финансирования международных банков развития в области климата в 2020 году достиг 66 млрд долл. При этом все банки развития наметили дальнейшее наращивание финансирования этой сферы и планируют проводить оценку соответствия своих инвестиционных проектов целям Парижского соглашения.
Если в 2015 году в фонды, которые придерживаются принципов устойчивых инвестиций, пришло менее 5 млрд долл., то в 2020-м - уже 51 млрд долл. Активы под управлением фондов, ориентированных на инвестиции в "зеленые" облигации, в последние три года росли со скоростью 50% в год. Глобальный совокупный размер активов инвесторов, принимающих во внимание ESG-факторы при принятии инвестиционных решений, за 8 лет увеличился в три раза и составил около 40 трлн долл.
Мировой объем эмиссии "зеленых" облигаций в 2020 году достиг 1,1 трлн долл. На первом месте по выпуску "зеленых" облигаций с общим объемом 432,5 млрд долл. Европа, на втором - Северная Америка (237,6 млрд долл.), на третьем - Азиатско-Тихоокеанский регион (219,3 млрд долл.).
Рост объемов выпуска "зеленых" облигаций отмечается и в ЕАЭС, но пока это очень скромные цифры - 2,4 млрд долл. Эмитенты РФ стали первыми в евразийском регионе, кто получил официальный статус "зеленых" и "социальных" облигаций в соответствии с принципами Green Bond Principles.
Осенью 2021 года ЕАБР выпустил свои дебютные "зеленые" и "социальные" облигации, которые полностью соответствуют международным принципам и в ближайшее время будут включены аккредитованным верификатором (АКРА) в реестр ICMA. И эти механизмы продолжат развиваться на пространстве ЕАЭС+.
На Евразийском конгрессе в ходе сессии "Глобальная ESG-повестка - общие вызовы и возможности для стран ЕЭАС" участники обсудят пути стран пространства в глобальном энергопереходе.
В ходе конгресса будет представлен доклад "Чистые технологии для устойчивого будущего Евразии", подготовленный ассоциацией "Глобальная энергия" совместно с ЕАБР. Исследователи проанализировали возможности применения водорода в качестве накопителя электроэнергии для решения энергетических проблем Центральной Азии, а также развитие офшорной ветроэнергетики и технологий улавливания и хранения CO2.