Конфликт между Францией и Британией из-за мигрантов обостряется

Было время, когда мигранты из стран Ближнего Востока и Африки штурмовали туннель под Ла-Маншем, а в разбитых на скорую руку палаточных лагерях в районе города Кале и его окрестностях ютились десятки тысяч людей, стремящихся всеми правдами и неправдами прорваться на "землю обетованную", которой им представлялась Великобритания. А вот последние несколько лет беженцы примерно из тех же краев стремятся попасть по ту сторону Ла-Манша, кто на резиновых лодках с мотором, а кто и на каноэ. Причем если в прошлом году в опасное плавание с берегов Франции отправились, такова местная статистика, 9500 человек, то с января нынешнего, 2021-го, их было уже в два с половиной раза больше - 25 тысяч. Только 11 ноября до Великобритании добрались на сомнительных плавсредствах почти 1200 человек.

Британские власти рвут и мечут, обвиняя Париж в бездействии, несмотря на то, что ему было обещано для усиления контроля за береговой линией чуть ли не 63 миллиона евро. Более того, в Лондоне полагают, что французы не сильно стараются тормозить поток мигрантов. В доказательство продемонстрировали отснятые в тот день кадры, на которых группа французских жандармов спокойно наблюдают за тем, как с десяток мигрантов спускают на воду надувную лодку и берут курс на Альбион. В ответ министр внутренних дел Жеральд Дарманен обвиняет британцев в том, что у них "слишком привлекательное трудовое законодательство". Мол, нечего валить с больной головы на здоровую.

Казалось, в такой пиковой ситуации с мигрантами Лондон мог бы попытаться приструнить Париж, угрожая санкциями, призвать на помощь Вашингтон, апеллировать к Евросоюзу по примеру Брюсселя, который подобным образом пытался наказать Минск. Однако этого не происходит. Да и ни в одной европейской столице вообще никак не реагируют на этот кризис с мигрантами Ла-Манша, которых, отметим, на порядок больше во Франции, чем их было на границе между Беларусью и Польшей.

Причем более чем серьезная размолвка по миграционной тематике, а она, судя по всему, еще долго будет отравлять обстановку, далеко не единственная причина тупика, в котором сейчас оказались двусторонние отношения между Парижем и Лондоном. Французы до глубины души оскорблены ролью британцев в деле о подводных лодках, которые они должны были строить, но многомиллиардный контракт не без помощи англичан "уплыл" к австралийцам. Недаром французский министр иностранных дел Ле Дриан презрительно назвал Великобританию "пятым колесом в телеге".

В такой пиковой ситуации с мигрантами Лондон мог бы попытаться приструнить Париж, угрожая санкциями

Англичане в свою очередь имеют большой зуб на французов, и особенно на их президента Эмманюэля Макрона за то, что те проводили сверхтвердую линию на переговорах по брекзиту. Ну и конечно, отношения между обеими столицами испортил нерешенный "рыбный вопрос". Как видим, тучи над Ла-Маншем сгущаются. Быть грозе?