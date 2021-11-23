Креативные индустрии наградят Премией Рунета

В рамках "Премии Рунета" появилась номинация "Креативные индустрии". В этом году конкурс на присуждение общенациональной награды в области высоких технологий и интернета впервые проходит при поддержке Федерации креативных индустрий. Подать заявку могут организации и проекты, развивающие культурные и креативные направления, а также связанные с развитием творческих, досуговых и других видов деятельности.

"Креативные индустрии" - одна из семи специальных номинаций национальной премии. Ее появление связано с ростом секторов экономики, значимая часть добавленной стоимости которых формируется за счет творческой деятельности и управления правами на интеллектуальную собственность.

"Креативный сектор - один из приоритетов развития отечественной экономики. В сентябре 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал Концепцию развития КИ в крупных агломерациях, которая подразумевает реализацию конкретного комплекса мер до 2030 года. Одна из целей этого плана - доля граждан, занятых в творческих профессиях, должна вырасти с текущих 4,6% до 15%, - отмечает генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов. - Участие ФКИ в Премии Рунета и создание специальной номинации, посвященной креативно-индустриальным проектам, отражает возрастающую роль сектора и его значительные перспективы".

В мировой экономике креативные индустрии растут быстрее, чем традиционные сектора, показывая прирост на 10-15% в год. В период пандемии коронавируса быстрее росли, в частности, сектора производства аудио- и видеоконтента, игр, онлайн-услуг. Развитие технологий снижает порог входа в креативный бизнес, а трансграничные возможности интернета позволяют привлекать клиентов со всего мира.

"Термин "креативные индустрии" для нашей страны относительно новый, но быстро завоевывает популярность, - считает директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. - Ведь в его основе то, чем Россия всегда славилась - творческий потенциал людей, умение видеть в обыденном мире прообразы будущего, рождать уникальные идеи, шедевры искусства, технологии, двигающие прогресс. Цифровой век обозначил новые тренды и горизонты для креативного класса. И хочется верить, что наша премия в номинации "Креативные индустрии" найдет лучших из лучших, чтобы отметить не только прорывные проекты, но и их рыночный потенциал".

Номинироваться можно на официальном сайте Премии - premiaruneta.ru, прием заявок продлен до 26 ноября 2021 года, стоимость подачи заявки составляет 15,000 ₽, что ниже, чем для других категорий. Награждение лауреатов пройдет в гибридном формате - онлайн + офлайн - в Москве 7 декабря.

Оператором конкурса выступает РАЭК, поддержку оказывают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Федерация креативных индустрий, Координационный центр доменов RU/РФ и ключевые игроки Рунета.

Федерация креативных индустрий объединяет ведущие профессиональные организации, творческие союзы и успешные компании креативного бизнеса. Ключевая деятельность Федерации заключается в трансформации креативных индустрий в устойчивый сегмент национальной экономики, обеспечении диалога с государством и оказании системной поддержки всем субъектам рынка, определяющим развитие креативных индустрий на федеральном и региональном уровнях.

Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета). Конкурс проводится с 2004 года.