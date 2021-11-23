Лабораторных крыс научили играть в Doom

Нейроинженер Виктор Тот научил трех лабораторных крыс играть в игру Doom. Об этом пишет PC Gamer.

Для управления грызуны используют шар, по которому они бегут по специально созданному уровню, и получают вознаграждение в виде сладкой воды из специальной трубки. Пушистых "геймеров", кстати, зовут Кармак, Ромеро и Том (в честь создателей культового шутера). На весь эксперимент ученый потратил менее 2000 долларов (около 150 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в США к интерактивным развлечениям удалось приобщить свиней.