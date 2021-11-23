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Лабораторных крыс научили играть в Doom

Текст:   Богдан Бобров
23.11.2021,  
11:52
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Нейроинженер Виктор Тот научил трех лабораторных крыс играть в игру Doom. Об этом пишет PC Gamer.

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Для управления грызуны используют шар, по которому они бегут по специально созданному уровню, и получают вознаграждение в виде сладкой воды из специальной трубки. Пушистых "геймеров", кстати, зовут Кармак, Ромеро и Том (в честь создателей культового шутера). На весь эксперимент ученый потратил менее 2000 долларов (около 150 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в США к интерактивным развлечениям удалось приобщить свиней.

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