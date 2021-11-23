Лавров: Москва будет реагировать на рестрикции против "Северного потока-2"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона станет адекватно реагировать на недружественные шаги в отношении газопровода "Северный поток-2". Об этом он сказал на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством".

"Приметой времени уже много лет стало использование большинством государств Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд, по поводу и без повода", подчеркнул министр. Особенно вопиющий пример, по его словам - "то, что творят с "Северным потоком-2".

"Со своей стороны реагируем на подобные недружественные шаги выверено, адекватно, руководствуемся задачами устойчивого поддержания отечественной экономики", подчеркнул он.

Лавров также добавил, что Россия продвигает собственную, позитивную повестку дня "для обеспечения равноправного взаимодействия и баланса интересов в международных экономических отношениях без какой-либо дискриминации".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 22 ноября, что Госдепартамент предоставил Конгрессу США доклад на основе закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA), и что на основе этого документа могут быть введены новые санкции против компаний, принимавших участие в сооружении "Северного потока-2", несмотря на то, что строительство газопровода уже завершено. В частности, речь идет о санкциях в отношении связанной с Россией структуры Transadria Ltd.