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23.11.2021 14:11
Рубрика: Власть

Лавров: России необходима своя позиция в сфере зеленой экономики

Текст: Константин Волков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на международном форуме, организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), заявил, что ряд стран, в том числе в Европе, пытаются политизировать зеленую повестку, поэтому России необходима своя позиция в данной сфере, чтобы избежать "зеленого протекционизма".

"Уже сегодня можно констатировать, что ряд влиятельных стран, в том числе члены ЕС, пытаются зеленую повестку изначально политизировать и использовать в качестве инструмента протекционизма. В наших контактах мы терпеливо разъясняем, что это может очень негативно сказаться на международных усилиях по борьбе с изменением климата", - отметил министр.

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России в данном случае очень важно, по словам Лаврова, использовать "окно возможностей". Он подчеркнул, что уже сейчас проявляются реальные опасности "зеленого протекционизма". При этом, с другой стороны, зеленые технологии будут "сильно стимулировать развитие стран и развитие России, которая намерена активно этим заниматься", отметил глава внешнеполитического ведомства РФ.

Также министр подчеркнул, что "мы последовательно будем и далее работать на международных площадках в пользу сбалансированного, недискриминационного подхода к энергопереходу, настаивать будем на максимально полном учете особенностей всех без исключения государств".

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